Φωτιά στη Φθιώτιδα: Ήχησε ξανά το 112 για νέα εκκένωση οικισμού – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Τιτάνια μάχη με τις φλόγες
Τη δική τους τιτάνια μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Φθιώτιδα.
Συγκεκριμένα, με νέο μήνυμα το 112 καλεί τους πολίτες στην περιοχή Κατάλυμα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Ελάτεια.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κατάλυμα απομακρυνθείτε προς #Ελάτεια
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026
Στο σημείο επιχειρούν 135 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 32 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης- Καλαπόδι.
Σημειώνεται ότι δύο μηνύματα του 112 νωρίτερα εστάλησαν σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και συγκεκριμένα στις 14:57 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων των οικισμών, Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας, ενώ στις 15:37 εκδόθηκε μήνυμα απομάκρυνσης των κατοίκων από τον οικισμό Σφάκα προς Ελάτεια.
Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις