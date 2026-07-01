Φωτιά στη Φθιώτιδα: Ήχησε το 112 για εκκένωση οικισμού (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 1/7 όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας.

Μάλιστα, με μήνυμα του το 112 κάλεσε τους πολίτες του οικισμού της Σφάκας να απομακρυνθούν προς την Ελάτεια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ελάτεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετα τις 13:40. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 110 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρεχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στις 14:57 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων οικισμών, Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας