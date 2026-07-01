Φωτιά στην Ορεστιάδα Έβρου – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτική έκταση, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 1/7 στην Ορεστιάδα Εβρου.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.