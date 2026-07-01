Κρήτη: Έκλεψε εργαλεία 14.000 ευρώ από σπίτι που τελούσε υπό ανακαίνιση

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν χθες (30.06) οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης σειράς κλοπών που σημειώθηκαν το προηγούμενο τριήμερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο συλληφθείς, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως εργαζόμενος σε οικία που βρισκόταν υπό ανακαίνιση, αφαιρούσε συστηματικά κατά το διάστημα από 27 έως 29 Ιουνίου ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίες αξίας.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τον 30χρονο ξεκίνησε μετά από συντονισμένη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκε έφοδος στην οικία του δράστη, όπου εντοπίστηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων αντικειμένων, τα οποία στη συνέχεια κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Εξιχνιάστηκε χθες (30.06.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου μια υπόθεση κλοπής για την οποία ταυτοποιήθηκε 30χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και συνελήφθη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 27-29.06.2026 άγνωστος δράστης αφαίρεσε από εργοτάξιο οικίας σταδιακά εργαλεία (ηλεκτρικά και μπαταρίας) συνολικής χρηματικής αξίας 14.000 ευρώ.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα και προανάκριση αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε η εμπλοκή στην διερευνώμενη κλοπή του εν λόγω αλλοδαπού.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκε το σύνολο του αφαιρεθέντος εξοπλισμού, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους κατόχους τους. Επίσης, στην κατοχή δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

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Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».