Φωτιά στα Μέθανα – Ήχησε το 112, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 1/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων στην Τροιζηνία.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκτασή και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 65 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026
Στις 17:16, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Γεώργιος #Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας #Πειραιώς και #Νήσων
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
πηγή στην Google
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