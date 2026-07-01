Φωτιά στα Μέθανα – Ήχησε το 112, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 1/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων στην Τροιζηνία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκτασή και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 65 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Στις 17:16, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.