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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέθανα – Ήχησε το 112, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στα Μέθανα – Ήχησε το 112, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:45

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 1/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων στην Τροιζηνία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκτασή και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 65 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

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Στις 17:16, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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