Φωτιά στη Χίο: Μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμού

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που συνεχίζει να καίει από χτες, Τρίτη 12 Αυγούστου, το μεσημέρι, δασική και χαμηλή βλάστηση στη βορειοδυτική Χίο.

Μάλιστα, με νέο μήνυμα το 112 καλούσε τους πολίτες που είναι στην περιοχή Παρπαριά Χίου να απομακρυνθούν προς την Βολισσό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βάρος αυτή τη στιγμή, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, πέφτει στα δυο πύρινα μέτωπα. Το ένα κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το άλλο που είναι και το πιο δύσκολο, πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα.

Το βάρος των δυνάμεων πυρόσβεσης το μεσημέρι επικεντρώθηκε στην περιοχή Σπαρτούντα, ώστε να μη φτάσουν οι φλόγες στα Χάλανδρα.

Χίος: Αίτημα από τον Μηταράκη για παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πυρόπληκτους

Αίτημα στην κυβέρνηση για παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους και επιχειρήσεις της βόρειας Χίου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.

Σε δήλωσή του ο κ. Μηταράκης αναφέρει: «Στηρίζουμε τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, που δοκιμάζονται σκληρά. Η άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα και να περιορίσουμε τις συνέπειες της καταστροφής».