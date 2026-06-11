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Φωτιά σε νταλίκα στην Εθνική Οδό Μουδανιών – Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Διεκόπη η κυκλοφορία στο σημείο

Φωτιά σε νταλίκα στην Εθνική Οδό Μουδανιών – Θεσσαλονίκης (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Φωτιά σε νταλίκα η οποία κινούνταν στην εθνική οδό Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το rthess.gr, εξαιτίας του συμβάντος η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη για λίγη ώρα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

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Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

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