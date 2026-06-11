Φωτιά σε νταλίκα στην Εθνική Οδό Μουδανιών – Θεσσαλονίκης (βίντεο)
Διεκόπη η κυκλοφορία στο σημείο
Φωτιά σε νταλίκα η οποία κινούνταν στην εθνική οδό Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 Ιουνίου.
Σύμφωνα με το rthess.gr, εξαιτίας του συμβάντος η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη για λίγη ώρα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
πηγή στην Google
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