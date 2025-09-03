Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στον δήμο Αχαρνών – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:27

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα στο Μενίδι το μεσημέρι της Τετάρτης 3/9.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην οδό Ορτανσίας με 7 οχήματα και 18 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, ενώ υπάρχει συνδρομή από ένα ελικόπτερο.

Δείτε τις εικόνες

ΕΛΛΑΔΑ

