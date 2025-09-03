Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στον δήμο Αχαρνών – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα στο Μενίδι το μεσημέρι της Τετάρτης 3/9.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην οδό Ορτανσίας με 7 οχήματα και 18 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, ενώ υπάρχει συνδρομή από ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2025

