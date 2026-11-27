Σε ισχύ είναι και σήμερα, Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου το έκτακτο δελτίο καιρού, με βροχές, καταιγίδες, κρύο και χιόνια, ακόμα και στην Αττική.

Τα φαινόμενα αναμένεται να χτυπήσουν μέσα στην ημέρα το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

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Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος στην πρόγνωση καιρού του κάνει αναφορά για νέα πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. Αν και η «ψυχρή εισβολή» θα ξεκινήσει από τη βόρεια Ελλάδα στη συνέχεια θα επεκταθεί στα κεντρικά τμήματα και από τη Δευτέρα θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Χιόνια αναμένονται στη Φλώρινα από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και στην Αράχοβα. Πήλιο, Θεσσαλία. Κεντρική και ανατολική Στερεά και βορειοανατολική Πελοπόννησος θα ντυθούν επίσης στα λευκά.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχές και καταιγίδες και στην Αττική ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένονται χιόνια και στο λεκανοπέδιο, ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται η ανατολική Πελοπόννησος και συγκεκριμένα η Αργολίδα, η Αρκαδία και η Λακωνία, την Κυριακή.

Ακόμη μεγαλύτερη προσοχή εκτιμάται ότι χρειάζεται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Αρκαδίας και ιδιαίτερα γύρω από το Λεωνίδιο, όπου τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν ενδεχομένως αυξημένη επικινδυνότητα των φαινομένων.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Άρωμα χειμώνα με χιόνια, αισθητό κρύο και θυελλώδεις βοριάδες – Πού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για ισχυρές καταιγίδες

Σταδιακή αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές, βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο.

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Το κρύο θα αρχίσει να γίνεται αισθητό στη βόρεια Ελλάδα από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Μέσα στην Κυριακή το κρύο θα επεκταθεί στα κεντρικά τμήματα και από τη Δευτέρα θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας. Δεν αναμένονται ακραία χαμηλές θερμοκρασίες, ωστόσο το κρύο θα είναι αισθητό ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται χιονοπτώσεις

Αυξημένες πιθανότητες χιονοπτώσεων παρουσιάζονται ενδεικτικά στη Φλώρινα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και στην Αράχοβα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

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Στο Πήλιο, την Κυριακή και ιδιαίτερα αργά το βράδυ, αναμένονται χιονοπτώσεις πάνω από τα 800-900 μέτρα, όπως και στην υπόλοιπη Θεσσαλία σε αντίστοιχα περίπου υψόμετρα. Στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, οι χιονοπτώσεις αναμένονται πάνω από τα 900-1.100 μέτρα, κατά προσέγγιση.

Βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Άστατος καιρός θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα βροχές, με πιθανότητα εκδήλωσης και τοπικών καταιγίδων.

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Από τη Δευτέρα και μετά, οι βροχές και οι χιονοπτώσεις θα παρουσιάζουν περισσότερο επιλεκτικό χαρακτήρα, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Κρύο με διάρκεια – Πιθανότητα χιονοπτώσεων στα βουνά της Αττικής

Από τη Δευτέρα και για αρκετές ημέρες, το κρύο θα διατηρηθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Τα τζάκια και τα καλοριφέρ αναμένεται να έχουν την τιμητική τους, καθώς ο καιρός θα αποκτήσει πλέον χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

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Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, υπάρχουν πιθανότητες εκδήλωσης τοπικών χιονοπτώσεων στην Αττική, όχι μόνο στις κορυφές των βουνών, αλλά ενδεχομένως και σε κάπως χαμηλότερα υψόμετρα. Σαφέστερη εικόνα για την εξέλιξη αυτή θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες.

Θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο – Πιθανά προβλήματα στις συγκοινωνίες

Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί στο Αιγαίο από το μεσημέρι της Κυριακής και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας και της Τρίτης, καθώς οι βοριάδες θα φτάνουν τα 8-9 μποφόρ, με τις ριπές τους τοπικά να αγγίζουν ενδεχομένως ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Οι συνθήκες αυτές είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με ενδεχόμενα απαγορευτικά απόπλου, ενώ δεν αποκλείονται δυσκολίες και στις αεροπορικές συνδέσεις με τα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή την Κυριακή στην ανατολική Πελοπόννησο

Πέρα από τις περιοχές στις οποίες εστιάζει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την προσωπική προγνωστική εκτίμηση που παρουσιάζεται στο βίντεο, ιδιαίτερη έμφαση από πλευράς Πολιτικής Προστασίας θα ήταν σκόπιμο να δοθεί την Κυριακή στην ανατολική Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Αργολίδα, την Αρκαδία και τη Λακωνία.

Ακόμη μεγαλύτερη προσοχή εκτιμάται ότι χρειάζεται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Αρκαδίας και ιδιαίτερα γύρω από το Λεωνίδιο, όπου τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν ενδεχομένως αυξημένη επικινδυνότητα των φαινομένων.

Αυτό, ασφαλώς, δεν αποκλείει την εκδήλωση τοπικών πλημμυρικών φαινομένων και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Απαιτούνται προσοχή, εγρήγορση και πιστή τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας. Η πρόληψη είναι πάντοτε προτιμότερη από την αντιμετώπιση των συνεπειών μιας φυσικής καταστροφής.

Άρωμα χειμώνα, λοιπόν, και μάλιστα με διάρκεια!

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή (27/11/2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.



Πιο συγκεκριμένα



Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



α. την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.



β. Το Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.



Με τα τελευταία στοιχεία:



Την Κυριακή ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.