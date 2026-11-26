Αμπελόκηποι: Φωτιά σε όχημα – Διακοπή κυκλοφορίας στη Νικολάου Φλώρου
Η κυκλοφορία διακόπηκε από το ύψος της οδού Αγαμέμνονος Μεταξά
Φωτιά σε όχημα προκάλεσε τη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Νικολάου Φλώρου, στους Αμπελοκήπους, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση για το συμβάν, η διακοπή ισχύει από το ύψος της συμβολής με την οδό Αγαμέμνονος Μεταξά.
Η ενημέρωση για την κυκλοφορία
Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Αντίστοιχα κυκλοφοριακά προβλήματα είχε προκαλέσει τον Σεπτέμβριο φωτιά σε αυτοκίνητο στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄.
πηγή στην Google
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