Φωτιά σε όχημα προκάλεσε τη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Νικολάου Φλώρου, στους Αμπελοκήπους, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση για το συμβάν, η διακοπή ισχύει από το ύψος της συμβολής με την οδό Αγαμέμνονος Μεταξά.

Η ενημέρωση για την κυκλοφορία

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Αντίστοιχα κυκλοφοριακά προβλήματα είχε προκαλέσει τον Σεπτέμβριο φωτιά σε αυτοκίνητο στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄.