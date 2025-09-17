Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Μενίδι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης 17/9 σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Μενίδι.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 6 οχήματα και 15 πυροσβέστες, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Αγίας Τριάδος από το ύψος των οδών Αγίου Ιωάννη Θεολόγου έως την Ξενοδοχουπαλλήλων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Τριάδος αποκαταστάθηκε γύρω στις 7 το πρωί, ενώ η φωτιά εμφανίζει πολύ καλύτερη εικόνα.