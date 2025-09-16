Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εταιρίας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Φωτογραφίες – Βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:47

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης 16/9 καθώς ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Μάλιστα στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της, με τους καπνούς να είναι ορατοί ως το λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής σε υπαίθριο χώρο εταιρίας επί της οδού Αγίων Πάντων. Κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται κοντέινερ και είναι πλησίον από πολυκατοικίες και εργοστάσιο. Γίνονται και εκρήξεις από φιάλες προπανίου.

