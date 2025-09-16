Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εταιρίας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Φωτογραφίες – Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης 16/9 καθώς ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Μάλιστα στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της, με τους καπνούς να είναι ορατοί ως το λιμάνι του Πειραιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής σε υπαίθριο χώρο εταιρίας επί της οδού Αγίων Πάντων. Κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εταιρίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται κοντέινερ και είναι πλησίον από πολυκατοικίες και εργοστάσιο. Γίνονται και εκρήξεις από φιάλες προπανίου.