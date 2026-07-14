Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Στον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι 3 συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας της Αφροδίτης Νέστορα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Από την επίθεση οι υπόλοιποι ένοικοι τραυματίστηκαν.

Έξω από τα δικαστήρια έχουν μαζευτεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους κατηγορούμενους, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ βρίσκονται στο σημείο. Οι 3 κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια υπό δρακόντεια μέτρα.

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Οι τρεις συλληφθέντες είναι μια 26χρονη, ένας 29χρονος κι ένας 24χρονος. Αυτοί θα οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών.

Οι διώξεις δεν έχουν προσωποποιηθεί, κάτι το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά την ανακριτική διαδικασία. Για φυσικοί αυτουργοί της δολοφονικής επίθεσης έχουν συλληφθεί ο 29χρονος και η 26χρονη, ενώ ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους φέρεται ότι παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο πριν και μετά την επίθεση.

Προανακριτικά οι δύο πρώτοι, που είναι γνωστοί στις διωκτικές υπηρεσίες και φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν έδωσαν καμία απάντηση στις Αρχές, επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούν κατά την απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας.

Από την πλευρά του, ο τρίτος φαίνεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του κι ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν.