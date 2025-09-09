Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου – Ήχησε το 112

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:26

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου το απόγευμα της Τρίτης 9/9.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους κατοίκους που είναι στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

