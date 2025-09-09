Φωτιά σε χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου – Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου το απόγευμα της Τρίτης 9/9.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους κατοίκους που είναι στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.