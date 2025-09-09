Φωτιά σε χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου – Ήχησε το 112
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου το απόγευμα της Τρίτης 9/9.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2025
Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους κατοίκους που είναι στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. #Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας
‼️ Επικίνδυνοι καπνοί
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) September 9, 2025
