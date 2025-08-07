Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ίασμο Ροδόπης – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 7/8 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελίταινα, του δήμου Ιάσμου Ροδόπης σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, αλλά και 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρους Ο.Τ.Α.

