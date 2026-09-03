Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ;
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν οκτώ σταθμοί το Σάββατο – Από ποια ώρα

Οι οκτώ σταθμοί θα κλείσουν προσωρινά από τις 15:00, κατόπιν εντολής της Αστυνομίας. Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί για την επαναλειτουργία τους.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν οκτώ σταθμοί το Σάββατο – Από ποια ώρα
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροποποιήσεις θα ισχύσουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί στην πόλη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 15:00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οκτώ σταθμοί που θα κλείσουν

Από τις 3 το μεσημέρι θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί:

  • Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός
  • Δημοκρατίας
  • Βενιζέλου
  • Αγίας Σοφίας
  • Σιντριβάνι
  • Πανεπιστήμιο
  • Παπάφη
  • Ευκλείδης

Η αναστολή της λειτουργίας τους θα είναι προσωρινή, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί μέχρι στιγμής η ώρα κατά την οποία θα ανοίξουν ξανά για το επιβατικό κοινό.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση των επιβατών και την αποκατάσταση της λειτουργίας των σταθμών.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ