Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν οκτώ σταθμοί το Σάββατο – Από ποια ώρα

Τροποποιήσεις θα ισχύσουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί στην πόλη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 15:00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οκτώ σταθμοί που θα κλείσουν

Από τις 3 το μεσημέρι θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Παπάφη

Ευκλείδης

Η αναστολή της λειτουργίας τους θα είναι προσωρινή, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί μέχρι στιγμής η ώρα κατά την οποία θα ανοίξουν ξανά για το επιβατικό κοινό.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση των επιβατών και την αποκατάσταση της λειτουργίας των σταθμών.