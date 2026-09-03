Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν οκτώ σταθμοί το Σάββατο – Από ποια ώρα
Οι οκτώ σταθμοί θα κλείσουν προσωρινά από τις 15:00, κατόπιν εντολής της Αστυνομίας. Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί για την επαναλειτουργία τους.
Τροποποιήσεις θα ισχύσουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί στην πόλη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 15:00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών.
Οι οκτώ σταθμοί που θα κλείσουν
Από τις 3 το μεσημέρι θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί:
- Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός
- Δημοκρατίας
- Βενιζέλου
- Αγίας Σοφίας
- Σιντριβάνι
- Πανεπιστήμιο
- Παπάφη
- Ευκλείδης
Η αναστολή της λειτουργίας τους θα είναι προσωρινή, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί μέχρι στιγμής η ώρα κατά την οποία θα ανοίξουν ξανά για το επιβατικό κοινό.
Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση των επιβατών και την αποκατάσταση της λειτουργίας των σταθμών.
πηγή στην Google
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