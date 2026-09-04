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Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μητσοτάκης – Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού μέχρι την Κυριακή

Ενόψει της 90ής ΔΕΘ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μητσοτάκης – Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού μέχρι την Κυριακή
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εκλογές του 2027, στην αντιπαράθεση με Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ και στις επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία. / Πηγή φωτογραφίας: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

   Στις 18.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

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   Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

   Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.

   Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

   Στις 20.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19.30).

   Την Κυριακή στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

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