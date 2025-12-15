Φοινικούντα: Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στη Φοινικούντα κατηγορούνται ο 33χρονος ανιψιός αλλά και ο επιχειρηματίας φίλος του, ενώ στη δημοσιότητα έρχονται νέα στοιχεία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το κατηγορητήριο, ο ανιψιός του επιχειρηματία, αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του αλλά και μοναδικός του κληρονόμος, κατηγορείται για την ηθική αυτουργία στο έγκλημα.

Τον 33χρονο τον “καίνε” τα κενά στις καταθέσεις του και η κλήσεις από τα “πακιστανικά” κινητά, ενώ υπήρξε και αναφορά ότι είναι αυτός που μετέφερε με το αυτοκίνητο του στα ΚΤΕΛ τον εκτελεστή μετά τη δολοφονία.

Σε αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του Live News, φαίνεται ένα αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια να διασχίζει τον δρόμο των ΚΤΕΛ, το οποίο πρόκειται για την ίδια μάρκα αυτοκινήτου και χρώματος με αυτό του 33χρονου ανιψιού.

Η ώρα που περνά το όχημα από τον συγκεκριμένο δρόμο κοντά στα ΚΤΕΛ είναι 18.45. Μόλις 3,5 λεπτά μετά φαίνεται ο 22χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας να περνά από το σημείο.

Ωστόσο, όπως ο ίδιος ο ανιψιός του θύματος είπε σήμερα στην ανακρίτρια, την επόμενη μέρα από το διπλό φονικό ήταν στην Καλαμάτα, γιατί πήγε στην μητέρα του. Μάλιστα είπε πως στο όχημα βρισκόταν και η κοπέλα του.