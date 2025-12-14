Φοινικούντα: Πώς κατέληξε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Στις συλλήψεις του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του προχώρησαν οι Αρχές για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA η ανακρίτρια αξιοποίησε στην ανάλυση κλήσεων 4-5 «πακιστανικών» τηλεφώνων που είχαν στην διάθεση τους οι δυο 22χρονοι δράστες αλλά και ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν η ανακρίτρια φαίνεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι την σκανδάλη πάτησε ο 22χρονος που έχει κατηγορηθεί ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας.

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Απολογούνται τη Δευτέρα οι δυο κατηγορούμενοι

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και πήραν οι δύο συλληφθέντες ως ηθικοί αυτουργοί του διπλού φονικού στη Φοινικούντα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Ο λόγος για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του που οδηγήθηκαν γύρω στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας.

Τόσο ο 33χρονος ανιψιός, όσο και ο 31χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του ανιψιού Γιάννη Βέρρα, ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε σχέση και εμπλοκή στο έγκλημα. Όπως ανέφερε ο κ. Βέρρας, ο εντολέας του «είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος».

Υπενθυμίζεται ότι για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη αναζητείται ένα ακόμα άτομο, που βρίσκεται στη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άτομο το οποίο προέρχεται από το στενό περιβάλλον του επιχειρηματία.

Όσον αφορά στον ρόλο του, πιθανότατα πρόκειται για άτομο με υποστηρικτικό ρόλο είτε αυτός αφορά την κλοπή του σκούτερ με το οποίο οι δύο 22χρονοι που έχουν προφυλακιστεί μετέβησαν στη Φοινικούντα, είτε με την εξαφάνιση κρίσιμων στοιχείων, όπως το όπλο του εγκλήματος, που παραμένει άφαντο.

Οι Αρχές της χώρας μας έχουν ειδοποιήσει τις αντίστοιχες της Γερμανίας, όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο άτομο για λόγους αναψυχής.