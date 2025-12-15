Φοινικούντα: Σήμερα οι απολογίες του ανιψιού και του επιχειρηματία – Σφίγγει ο κλοιός και για 2 γυναίκες

Στα δικαστήρια Καλαμάτας θα βρεθούν ξανά σήμερα το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο ανιψιός του θύματος και ο φίλος του επιχειρηματίας περνούν το κατώφλι της ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθούν μετά την προθεσμία που είχαν λάβει.

Οι δύο συλληφθέντες επιμένουν πως δεν είχαν καμία εμπλοκή με το στυγερό έγκλημα, παρά τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία, καθώς και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά και τις τηλεφωνικές συνομιλίες που βρίσκονται στα χέρια των Αρχών.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που προέκυψαν από τη συμπληρωματική δικογραφία, αναμένεται να εκδοθούν και νέα εντάλματα σύλληψης.

Σύμφωνα με το Mega, στο «κάδρο» των ερευνών για το διπλό φονικό έχουν μπει δύο γυναίκες, η σύντροφος του ανιψιού αλλά και μία άλλη γυναίκα από τον στενό συγγενικό του χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης και για έναν 30χρονο συνεταίρο του επιχειρηματία, στον οποίο αποδίδεται ρόλος συνεργού. Ο 30χρονος, που βρίσκεται στη Γερμανία, εξακολουθεί να καταζητείται και, εφόσον δεν παρουσιαστεί στις αρχές, θεωρείται δεδομένο ότι θα εκδοθεί και διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Φοινικούντα: Πώς κατέληξε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA η ανακρίτρια αξιοποίησε στην ανάλυση κλήσεων 4-5 «πακιστανικών» τηλεφώνων που είχαν στην διάθεση τους οι δυο 22χρονοι δράστες αλλά και ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν η ανακρίτρια φαίνεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι την σκανδάλη πάτησε ο 22χρονος που έχει κατηγορηθεί ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας.