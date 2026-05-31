Πέθανε ο άνδρας που έζησε 3 χρόνια με το ήπαρ της Έμμας – Η ανάρτηση της μητέρας της, “θα σε περιμένει μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή”

Με μία συγκινητική ανάρτηση η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη που έχασε την ζωή της σε τροχαίο το 2022 αποχαιρέτησε τον άνδρα που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της κόρης της.

Η 21χρονη τότε κοπέλα η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 27/11/2022 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο οποίο νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά από σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, κυρίως στο κεφάλι, έδωσε ζωή σε πολλούς συνανθρώπους της.

Η νεαρή έχασε την ζωή της στα τέλη του 2022 όταν ένας ασυνείδητος 26χρονος την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και την παράτησε αιμόφυρτη στο δρόμο στην Θεσσαλονίκη. Η οικογένειά της πήρε τη γενναία απόφαση και δώρισε τα όργανα της νεαρής φοιτήτριας.

Ένας από τους δότες ήταν ο κ. Γιάννης ο οποίος έλαβε το ήπαρ της νεαρής, ο οποίος τώρα, τρία χρόνια μετά, έφυγε και εκείνος από τη ζωή.

Η Έμμα Καρυωτάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή τόσο νωρίς, έδωσε ζωή σε συνολικά επτά ανθρώπους μέσα από τη δωρεά οργάνων.

Η ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη:

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου… Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό… τον έκανε οικογένεια!

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!»