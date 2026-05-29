Θεσσαλονίκη: Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στη σύλληψη άνδρα για το ακέφαλο πτώμα – Η παράνομη σχέση και το επεισόδιο πριν την δολοφονία

Μετά από 4 χρόνια η ΕΛΑΣ οδηγήθηκε στον βασικό ύποπτο για το φρικτό έγκλημα που είχε γίνει στην περιοχή του Καλοχωρίου στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός 38χρονου με καταγωγή από τον Πακιστάν ο οποίος ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα και είχε κατάστημα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος κίνησε τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων για να επισκεφτεί τη χώρα του και έτσι έπεσε στα χέρια των αρχών.

Να θυμίσουμε ότι τέσσερα χρόνια πριν, στις 19 Ιουνίου 2022 είχε εντοπιστεί από ψαρά ακέφαλο πτώμα ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων. Ένας άλλος ψαράς λίγες ημέρες αργότερα στην ίδια περιοχή είχε βρει ένα τεμαχισμένο μέλος του ίδιου θύματος, τυλιγμένο σε τσουβάλι γεμάτο με τούβλα και πέτρες.

Τα στοιχεία του εγκλήματος οδήγησαν στον εντοπισμό του 38χρονο ως βασικού υπόπτου με τον ίδιο να έχει καταχωρήσει διαφορετικά ταυτοποιητικά στοιχεία. Το φρικτό εύρημα του τεμαχισμένου πτώματος οδήγησε στην ταυτότητα ενός 29χρονου Πακιστανού, ο οποίος επίσης είχε καταχωριστεί με διαφορετικά στοιχεία όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες.

Όπως προέκυψε, το θύμα είχε στοχοποιηθεί το 2020 από ομοεθνή του για προσωπική υπόθεση, δεχόμενος αρχικά διαδοχικές καταγγελίες σε βάρος του για τέλεση αδικημάτων καθώς και επίθεση από τον ομοεθνή του και πέντε ακόμη άτομα.

Ως αποτέλεσμα το θύμα μετοίκησε εκτός Θεσσαλονίκης, ωστόσο όταν τον Ιούνιο του 2022 επέστρεψε, απήχθη από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι τον μετέφεραν στην περιοχή όπου τον σκότωσαν.

Στη συνέχεια, με σκοπό την απόκρυψη του στυγερού εγκλήματος, αφαίρεσαν μικρή βάρκα από το σημείο και έριξαν τη σορό στη θάλασσα με τη χρήση βαριδίων.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, διακριβώθηκε και εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής έτερου ομοεθνούς του θύματος, η οποία τελέστηκε το 2020 από τρία από τα εμπλεκόμενα άτομα και συνδέεται άμεσα με την ανθρωποκτονία.

Κίνητρο πίσω από το έγκλημα μία παράνομη σχέση

Σύμφωνα με το voria.gr, η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε ότι ο 29χρονος είχε ερωτικές σχέσεις με τη σύντροφο του 38χρονου, στο κατάστημα του οποίου εργαζόταν το θύμα του στυγερού εγκλήματος. Μάλιστα βρήκαν ότι το θύμα καταγγέλθηκε για ληστεία δύο φορές, από το ίδιο πρόσωπο, τον 38χρονο. Έτσι έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, όμως επέστρεψε για άγνωστους λόγους. Πηγές έλεγαν πως παρά την έντονη αντίδραση του συντρόφου της γυναίκας ο νεαρός εξακολουθούσε να επικοινωνεί μαζί της.



Ο 38χρονος και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι φαίνεται ότι πληροφορήθηκαν τον Ιούνιο του 2022 την έλευση του 29χρονου. Μάλιστα για να μάθουν το ακριβές σημείο στο οποίο κινείτο κατηγορούνται ότι απήγαγαν τον φίλο του, επίσης Πακιστανό, που ζούσε στην Ξάνθη. Ύστερα από δέκα ημέρες ομηρείας αναγκάστηκε να τους αποκαλύψει πού βρίσκεται ο 29χρονος. Σύμφωνα με την κατηγορία, τον σκότωσαν άγνωστο με ποιον τρόπο, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση λόγω της κατάστασης του πτώματος δεν φώτισε την αιτία θανάτου. Στη συνέχεια κατηγορούνται ότι τον τεμάχισαν τόσο για να τον μεταφέρουν πιο εύκολα στη θάλασσα όσο και για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος. Θεώρησαν ότι εάν τύλιγαν με πέτρες το τεμαχισμένο πτώμα θα εξαφανιζόταν, όμως διαψεύστηκαν λίγες ημέρες αργότερα.

Ο 38χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συναυτουργία, της αρπαγής από κοινού και της χρήσης πλαστού εγγράφου. Η έρευνα για τον εντοπισμό των άλλων προσώπων συνεχίζεται.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την εξιχνίαση της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία αλλοδαπού άνδρα, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί τεμαχισμένη τον Ιούνιο του 2022 σε θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, έπειτα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και το Λιμενικό Σώμα, καθώς και μέσω αξιοποίησης ιατροδικαστικών ευρημάτων, μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού, στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών και λοιπών ειδικών ανακριτικών πράξεων, ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι δράστες 4 ομοεθνείς του θύματος.

Ο ένας εξ αυτών συνελήφθη την Τετάρτη 27-05-2026 στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να διέφυγαν εκτός Ελλάδας,μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Όπως προέκυψε από την κατάλληλη αξιοποίηση των προανακριτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, το θύμα είχε στοχοποιηθεί το 2020 από ομοεθνή του για προσωπική υπόθεση, δεχόμενοαρχικά διαδοχικές καταγγελίες σε βάρος του για τέλεση αδικημάτων καθώς και επίθεση από τον ομοεθνή του και 5 ακόμη άτομα.

Ως αποτέλεσμα το θύμα μετοίκησε εκτός Θεσσαλονίκης, ωστόσο όταν τον Ιούνιο του 2022 επέστρεψε, απήχθη από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι τον μετέφεραν στην περιοχή όπου διέπραξαν την ανθρωποκτονία. Ακολούθως, με σκοπό την απόκρυψη του εγκλήματος, αφαίρεσαν μικρή βάρκα από το σημείο και απέρριψαν τη σορό στη θάλασσα με τη χρήση βαριδίων.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, διακριβώθηκε και εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής έτερου ομοεθνούς του θύματος, η οποία τελέστηκε το 2020 από 3 από τα εμπλεκόμενα άτομα και συνδέεται άμεσα με την ανθρωποκτονία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία και επαγγελματικό χώρο του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, 7 μαχαίρια και αναδιπλούμενος σουγιάς, λόγος για τον οποίο σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή».