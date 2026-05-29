Αμπελόκηποι: Ισόβια στον γυναικοκτόνο που είχε δολοφονήσει και κρύψει την σύζυγο του στο πατάρι

Ποινή ισόβιας κάθειρξης καταδίκασε το δικαστήριο τον συζυγοκτόνο που είχε σκοτώσει και κρύψει στο πατάρι την 32χρονη σύντροφο του και μητέρα στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο κήρυξε κατά πλειοψηφία (6-1) ένοχο τον 39χρονο οικοδόμο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ακόμη το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης δυο ετών και έξι μηνών για τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος τον Νοέμβριο του 2024 είχε χτυπήσει πρώτα με σφυρί τη γυναίκα, στη συνέχεια τύλιξε καλώδιο φορτιστή στο λαιμό της και μετά έβαλε τη σορό της στο πατάρι.

Επί μία εβδομάδα η σορός της γυναίκας βρισκόταν εκεί και ο 39χρονος όλο αυτό το διάστημα παρίστανε σε συγγενείς και φίλους ότι η σύζυγός του ζει και έχει πάει στο εξωτερικό για δουλειά.

Ο ίδιος έπειτα από πέντε ημέρες πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.

Την ενοχή του 39χρονου ζήτησε νωρίτερα και ο εισαγγελέας της έδρας, χαρακτηρίζοντας τον μάλιστα αμετανόητο. Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό του 39χρονου ότι έκανε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Ο εισαγγελέας κατά την διάρκεια της αγόρευσης του τόνισε:

«Ο κατηγορούμενος με μεγάλη ψυχική ηρεμία τύλιξε τη σορό με 8 στρώσεις και επιμελώς την τοποθέτησε πάνω στο πατάρι, όπως και το σφυρί. Διατείνεται εδώ ότι είχε βρασμώ ψυχικής ορμής, όχι δεν είχε. Είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία. Κατέστρωσε σχέδιο για να εμφανίζει ζωντανή τη σύζυγό του. Πιστεύω ότι το διάστημα που η σορός βρισκόταν στο πατάρι σκεφτόταν τρόπους να την ξεφορτωθεί αλλά για λόγους που μόνο ο ίδιος ξέρει δεν μπόρεσε να το κάνει. Ήταν προμελετημένο. Ο κατηγορούμενος είχε στη κατοχή του το σφυρί, ήταν οικοδόμος. Το θύμα δεν μπόρεσε καθόλου να αντισταθεί ούτε καν να φωνάξει. Το πρώτο πλήγμα που δέχθηκε ήταν καίριο. Δεν μπόρεσε καθόλου να αντιδράσει. Η συγγνώμη που ζήτησε ο κατηγορούμενος στην απολογία του είναι προσχηματική. Τον ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά του, δεν τον ενδιέφερε ποτέ η σύζυγός του. Αν τον ενδιέφερε με το πρώτο χτύπημα θα ειδοποιούσε στο ΕΚΑΒ. Ήταν σε καθεστώς ήρεμης ψυχικής κατάστασης όταν τέλεσε την ανθρωποκτονία. Η ομολογία του ενώπιον του δικαστηρίου ήταν κυνική, δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια».