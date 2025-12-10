Φοινικούντα: Ψύχραιμος και αμίλητος ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατά την σύλληψη του

Ψύχραιμος και αμίλητος φαίνεται να ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα κατά τη σύλληψη του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το STAR ο 33χρονος κατέβηκε αμέσως όταν οι αστυνομικοί του χτύπησαν το κουδούνι στο σπίτι του επιχειρηματία και φίλου του στη Βούλα και τους ακολούθησε ψύχραιμος και αμίλητος.

Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες και παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα της υπόθεσης.

Από την πλευρά του, ψύχραιμος ήταν και ο επιχειρηματίας καθώς ακολούθησε δίχως να φέρει αντίσταση τους αστυνομικούς.

Στη σύλληψη του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα για τη διπλή δολοφονία στάθηκε ο δικηγόρος του. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA τόνισε ότι δεν έχει μίλησε ακόμα με τον πελάτη του. «Είμαι περίεργος να δω με ποια κριτήρια και ποια στοιχεία έχει βγει το ένταλμα και έχει συλληφθεί. Θέλω να δω κατά πόσο ευσταθεί όλο αυτό» ανέφερε ο Γιάννης Βέρρας.

Φοινικούντα: «Θέλω να βρεθούν και όλοι οι υπόλοιποι» – Ξεσπάει η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Συγκεκριμένα, μετά τις νέες συλλήψεις η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ Αμαλία Τομαρά ανέφερε πως δεν θα ηρεμήσει αν δεν υπάρξουν και άλλες συλλήψεις.

«Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη και συγκινημένη, δεν μου είναι εύκολο όλο αυτό. Μόνοι μας παλεύαμε, έχω να κοιμηθώ δύο μήνες. Ήταν άφαντοι οι δύο κύριοι αυτοί και μου απαίτησαν να μην βγω στα κανάλια για μία εβδομάδα. Έχασα τον ‘πατέρα’ μου. Δεν με νοιάζει η περιουσία, δεν με νοιάζει τίποτα.

Ο Κώστας (ιδιοκτήτης κάμπινγκ) με αντικατέστησε και με πρόσεξε και με αποκατέστησε όσο ζούσε. Μου πήρε σπίτι στην Αθήνα, σπούδασε τα παιδιά μου, τα πάντρεψε. Δεν θα σιωπήσω. Μην με ζορίζουν γιατί έτσι και πάνε να μου κλείσουν το στόμα, γίνομαι χείμαρρος΄. Είμαι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση αυτήν την στιγμή, αδυνατώ να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπος στην οικογένειά μας μπλεγμένος σε όλο αυτό το τραγικό συμβάν» ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA για να προσθέσει:

«Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη για αυτό που έχει συμβεί. Τον αγαπώ τον Διονύση (ανιψιό). Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Και ο θείος μου τον αγαπούσε, τον λάτρευε».

Τι οδήγησε στα νέα εντάλματα

Οι έρευνες των Αρχών έφεραν στο φως κρίσιμα νέα στοιχεία:

δεδομένα από την άρση απορρήτου,

μαρτυρίες,

σάρωση κεραίων κινητής τηλεφωνίας,

βιντεοληπτικό υλικό,

ανακτημένα διαγραμμένα μηνύματα και αρχεία από τηλέφωνα, υπολογιστές και τάμπλετ των εμπλεκομένων.

Τα ευρήματα αυτά ενίσχυσαν τις ενδείξεις ότι πίσω από τη δολοφονία υπήρξε σχεδιασμός με συμμετοχή περισσοτέρων προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε πραγματοποιηθεί αιφνιδιαστικός έλεγχος τόσο στο σπίτι του ανιψιού όσο και στα καταστήματα του επιχειρηματία στην Αθήνα, ένα καφέ στο Κολωνάκι και ένα κατάστημα δερμάτινων ειδών, όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων

Ο επιχειρηματίας είναι στενός φίλος του ανιψιού, ενώ στο κατάστημά του εργαζόταν ο 22χρονος συνεργός του φυσικού αυτουργού.

Μέσα από αυτή τη σχέση, ο ανιψιός φέρεται να γνώρισε τον νεαρό 22χρονο και μάλιστα να τον είχε φιλοξενήσει πριν λίγα χρόνια στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, άγνωστος εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 68χρονο και τον επιστάτη του. Μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, αλλά δεν τον πέτυχε.

Λίγες ημέρες μετά το έγκλημα, συνελήφθησαν δύο 22χρονοι: ο ένας ως φυσικός αυτουργός και ο άλλος ως συνεργός του.