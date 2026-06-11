Μύκονος: Συνελήφθη 29χρονος για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή

Τέλος στη δράση 29χρονου αλλοδαπού κατάφερε να βάλει η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, ο οποίος προέβαινε σε συστηματική διάθεση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε ενδιαφερόμενους χρήστες.

Ο δράστης συνελήφθη χθες (Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026) το απόγευμα και σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράνομη οπλοκατοχή.

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Ειδικότερα, στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης στοιχείων διακίνησης ναρκωτικών, χθες το απόγευμα εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος από ειδική επιχειρησιακή ομάδα που χειριζόταν την υπόθεση και αφού πραγματοποιήθηκε αστυνομικός έλεγχος, ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του.

Κατά τον έλεγχο και την έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

-27- «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους -20,6- γραμμαρίων

-11- «φιξάκια» ροζ κοκαΐνης συνολικού βάρους -7,8- γραμμαρίων

-4- «φιξάκια» μεθαμφεταμίνης MDMA συνολικού βάρους -2,8- γραμμαρίων

-17,9- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη

-10- ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Κυνηγετικό όπλο

Αεροβόλο τυφέκιο

Πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος

Ωστικό στιλέτο

-2- μαχαίρια εκ των οποίων το ένα ξιφολόγχη

Τσεκούρι

Το χρηματικό ποσό των -5.370- ευρώ

Κινητό τηλέφωνο

Επιπλέον, σε βάρος του ίσχυαν περιοριστικοί όροι για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και εγκληματικής οργάνωσης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.