Φοινικούντα: Μάρτυρας «κλειδί» φέρνει ανατροπή στο διπλό φονικό και δείχνει άλλο πρόσωπο ως εκτελεστή – Έρχεται ανατροπή στην υπόθεση

Σημαντική ανατροπή έρχεται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, έπειτα από μάρτυρα «κλειδί» που μίλησε στην ανακρίτρια.

Όπως αναφέρει το Live News, ο μάρτυρας φέρεται να αποκάλυψε το αληθινό πρόσωπο που εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και τον επιστάτη, το οποίο δεν είναι κάποιος από τους δύο 22χρονους που συνελήφθησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ηθικοί αυτουργοί με τρόπο φορτικό και συνεχείς πιέσεις ώθησαν τους δύο συλληφθέντες να εκτελέσουν τις πράξεις τους», φέρεται να είπε στην ανακρίτρια.

Είναι άγνωστο το πόσες φορές κατέθεσε ο συγκεκριμένος μάρτυρας, ωστόσο αυτός φέρεται να έριξε φως στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, αποκαλύπτοντας σημαντικές λεπτομέρειες.

Ειδικότερα, φέρεται να αποκάλυψε το περιεχόμενο των συνομιλιών των εμπλεκόμενων προσώπων, το οποίο η αστυνομία δεν μπορούσε να γνωρίζει, παρά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Θα καταθέσουν εκ νέου οι δύο 22χρονοι

Θεωρείται ζήτημα χρόνου να κληθούν για να καταθέσουν ξανά στην ανακρίτρια Καλαμάτας οι δύο προφυλακισμένοι 22χρονοι.

Σύμφωνα με τη λογική της ανακρίτριας που οδήγησε στην έκδοση των τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης, ο δράστης που πυροβόλησε τον επιχειρηματία και τον επιστάτη, στενό φίλο του, δεν είναι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, αλλά ο 22χρονος που προσήλθε στη ΓΑΔΑ και ισχυρίστηκε ότι είχε μόνο ρόλο συνεργού.

«Ο Τ.Χ. εισήλθε εντός του κάμπινγκ και εν συνεχεία εντός του χώρου υποδοχής φέροντας παράνομο περίστροφο», αναφέρει μεταξύ άλλων το σκεπτικό της ανακρίτριας Καλαμάτας και συνεχίζει: «ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έχοντας αποφασίσει να σκοτώσει αμφότερους, προσέγγισε τον πρώτο εξ αυτών και πυροβόλησε δις πρώτα στην περιοχή του θώρακα και αμέσως μετά στην περιοχή της κεφαλής. Αμέσως μετά στράφηκε στον δεύτερο εξ αυτών, ο οποίος προσπαθούσε να διαφύγει τρέχοντας και κάνοντας χρήση του ανωτέρω περιστρόφου τον πυροβόλησε τρεις φορές στις περιοχές του θώρακα και της κοιλιάς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πρώτη στιγμή ο 22χρονος Ελληνοβρετανός υποστήριζε ότι δεν ήταν αυτός που είχε πυροβολήσει, ωστόσο λόγω της κατάθεσης του συνομήλικου φίλου του και της αναγνώρισης από τον τότε μάρτυρα και πλέον κατηγορούμενο ανιψιό του δολοφονημένου επιχειρηματία, είχε κριθεί προφυλακιστέος ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.