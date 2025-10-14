Φοινικούντα: Και τρίτο άτομο στο κάδρο των Αρχών για τη διπλή δολοφονία – Οι 22χρονοι τον κάλεσαν όταν έφτασαν έξω από το κάμπινγκ

Το κουβάρι της διπλής δολοφονίας του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα προσπαθούν να ξετυλίξουν οι Αρχές με τις εξελίξεις στην υπόθεση να είναι ραγδαίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κάδρο των Αρχών βρίσκεται κι ένα τρίτο άτομο με το οποίο επικοινώνησε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για το διπλό έγκλημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τα στοιχεία της ΕΛΑΣ προέκυψε πώς όταν οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν έξω από το κάμπινγκ λίγο πριν τη δολοφονία, επικοινώνησαν με ένα τρίτο άτομο. Με τη σειρά του εκείνος επικοινώνησε με άτομο από το στενό συγγενικό περιβάλλον του άτυχου 68χρονου.

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του θύματος

Παράλληλα, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος βρίσκεται καθ’ οδόν για την Αθήνα και τη ΓΑΔΑ προκειμένου να αναγνωρίσει τους δράστες της δολοφονίας.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη των δύο ανδρών

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER οι δύο άνδρες είχαν ήδη ταυτοποιηθεί από την περασμένη Κυριακή, ωστόσο βρίσκονταν υπό διακριτική παρακολούθηση, καθώς η έρευνα δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

Η απόφαση του συνεργού να παραδοθεί φέρεται να ελήφθη μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που απεικόνιζε τους δύο άνδρες να επιβαίνουν σε σκούτερ.

O 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού, επίσης 22 ετών, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του στην Καλλιθέα.

Δεν έχει ομολογήσει ακόμη ο 22χρονος φυσικός αυτουργός

Σύμφωνα με τo Mega και τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 22χρονος που συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης δεν έχει ομολογήσει ακόμα την πράξη του. O 22χρονος εκτελεστής

Μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Live News», ο συνήγορος του 22χρονου συνεργού, Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε ότι η απόφαση να παραδοθεί ήταν «συνειδητή επιλογή του». «Είχε ωριμάσει η ιδέα ότι με αυτό το βάρος δεν μπορώ να ζήσω, θέλω να πάω να πω τι έχει συμβεί για να ανακουφιστώ».

«Οφείλω να σέβομαι τη μνήμη του θύματος, για να ακριβολογήσω, όπως είπα και στη δήλωσή μου το πρωί, μίλησα για μια οδυνηρή προσωπική επαφή. Δεν θέλω να πω ούτε για σεξουαλική κακοποίηση για έναν άνθρωπο που δεν ζει και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Υπήρξε μια δυσάρεστη προσωπική επαφή», συμπλήρωσε.

Ο 22χρονος εκβίαζε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά»

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ είχε πέσει ξανά θύμα επίθεσης πριν λίγο διάστημα, αλλά δεν είχε καταλάβει τότε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση. «Λόγω της προηγούμενης τους σχέσης ο εντολέας μου εμφανίστηκε με full face. Δεν τον πυροβολεί για να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι αδύνατο με το πιστόλι με μπίλιες. Τον πυροβολεί επειδή επιτίθεται το θύμα, είναι μικροκαμωμένος ο εντολέας μου. Αυτό που συνέβη αποτυπώθηκε σε κάμερα και αυτά που είπε σήμερα ο εντολέας μου συνάδουν απολύτως με το προανακριτικό υλικό».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος ο 22χρονος είπε στον 68χρονο όταν τον πυροβόλησε «δώσε μου γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά». Το θύμα δεν ενέδωσε στον εκβιασμό, «αντιθέτως επειδή τον είδε μικροκαμωμένο επιτέθηκε, αυτά καταγράφηκαν σε κάμερα», υπογράμμισε ο κ. Λυκούδης.

Μητέρα 22χρονου: «Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε κι έφυγε από το σπίτι – Δεν έχουμε επικοινωνήσει από τότε»

Μιλώντας στοLive News, η μητέρα του 22χρονου συνεργού της δολοφονίας, ανέφερε: «Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα.

Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε. Ο φερόμενος ως δράστης είναι ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα».