ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο αρχείο η δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Στο αρχείο μπήκε η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε σταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις για τους δύο πολιτικούς και εισηγήθηκε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελία εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης.

Οι δύο βουλευτές είχαν τεθεί υπό έλεγχο για ενδεχόμενη ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος σε μία υπόθεση με φερόμενο φυσικό αυτουργό τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά. Η Εισαγγελία διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν διαβίβασης σχετικού εγγράφου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, προς διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης εκ μέρους των δύο βουλευτών του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, πράξη «που φέρεται να τέλεσε από τις 09.09.2021 ως τις 08.12.2021 ο Δημήτρης Μελάς του Σταύρου, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το διαβιβαστικό της Εισαγγελίας.

Οι δύο βουλευτές μετά την άρση ασυλίας τους από την Βουλή, κλήθηκαν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας σε εξηγήσεις με την ιδιότητα των υπόπτων.

Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διενεργήσει την προκαταρκτική εξέταση, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα κρίθηκε πως δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.