Ηράκλειο: Μαθητής παρασύρθηκε έξω από το σχολείο από αυτοκίνητο και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (02/06) έξω από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, όταν ένας 16χρονος μαθητής παρασύρθηκε ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Αναστάτωση επικράτησε στο σημείο, όπου οι συμμαθητές και οι εκπαιδευτικοί του έσπευσαν να βοηθήσουν τον ανήλικο, ο οποίος από το ατύχημα τραυματίστηκε στο κεφάλι. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι γονείς των μαθητών επαναφέρουν το ζήτημα της οδικής ασφάλειας έξω από το σχολείο, ενώ σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ένας γονέας στο neakriti.gr, στο σημείο δεν υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των μαθητών και παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα.

Καθημερινά εκατοντάδες μαθητές διασχίζουν τον δρόμο, ενώ την ίδια στιγμή αρκετοί οδηγοί κινούνται με αυξημένες ταχύτητες, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τα παιδιά.

Έπειτα από το ατύχημα, οι γονείς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Σοκαρισμένοι παραμένουν οι μαθητές που βρίσκονταν παρόντες στο συμβάν και είδαν το ατύχημα να εκτυλίγεται μπροστά στα μάτια τους.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.