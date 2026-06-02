Λειψοί: Το νησί-πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και ορθής διαχείρισης υδάτινων πόρων

Με μια ιδιαίτερα προσωπική αλλά και ουσιαστική τοποθέτηση συμμετείχε ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος στο πρώτο συνέδριο «Water Dialogues», με θέμα τη λειψυδρία και τις πλημμύρες στη νησιωτική Ελλάδα, που διοργάνωσαν στη Ρόδο, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Ενέργειας «WE ARE GREECE» Αντώνης Γιαννικουρής και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Ο κ. Μάγγος ξεκίνησε την ομιλία του ανατρέχοντας στα φοιτητικά του χρόνια, όταν οι Λειψοί ήταν ένα άγνωστο νησί για τους περισσότερους Έλληνες.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, συχνά τον ρωτούσαν πού βρίσκονται οι Λειψοί, ενώ αρκετοί τους μπέρδευαν ακόμη και με άλλους νησιωτικούς προορισμούς όπως τους… Παξούς ή άλλα νησιά. Τότε γεννήθηκε μέσα του η επιθυμία να συμβάλει, ώστε ο τόπος του να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει στον χάρτη της Ελλάδας.

Σήμερα, όπως τόνισε, οι Λειψοί δεν αποτελούν πλέον έναν άγνωστο προορισμό, αλλά ένα νησί που αναγνωρίζεται πανελλαδικά και διεθνώς για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα νησί που έχει καταφέρει να μετατρέψει τις προκλήσεις της μικρονησιωτικότητας σε ευκαιρίες και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση στη διαχείριση των φυσικών πόρων, των αποβλήτων και ιδιαίτερα του νερού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πορεία που ακολούθησε το νησί για την επίτευξη της υδατικής του αυτονομίας, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Μνημόνευσε τον αείμνηστο Νεκτάριο Σαντορινιό, επί υπουργίας του οποίου εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά η μονάδα αφαλάτωσης, η οποία σήμερα εξασφαλίζει στους Λειψούς πλήρη κάλυψη των αναγκών τους σε νερό. Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή του γενικού γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη, υπογραμμίζοντας ότι έχει κατανοήσει σε βάθος τα ιδιαίτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και τον εκσυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού, επισημαίνοντας ότι παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και τις χρονοβόρες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο δήμος συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε υποδομές που ενισχύουν την περιβαλλοντική προστασία και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην ομιλία του ανέδειξε ακόμη τη διαφορετική φιλοσοφία με την οποία αναπτύσσονται οι Λειψοί. Όπως υπογράμμισε, το νησί δεν βασίζει την ταυτότητά του σε πρακτικές μαζικού τουρισμού, αλλά στην προστασία του φυσικού του πλούτου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι και οι 23 παραλίες του νησιού έχουν χαρακτηριστεί απάτητες, διατηρώντας αναλλοίωτο το φυσικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, δεν υπάρχουν πισίνες, μια επιλογή που συνδέεται άμεσα με την εξοικονόμηση πολύτιμων υδάτινων πόρων, καθώς η συντήρησή τους απαιτεί σημαντικές ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η εφαρμογή του συστήματος διαλογής απορριμμάτων στην πηγή και της συλλογής πόρτα-πόρτα, χωρίς την ύπαρξη κάδων σε δημόσιους χώρους. Το μοντέλο αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση της καθαριότητας του νησιού, αποτελώντας μία ακόμη καινοτόμο πρακτική που ενισχύει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Η παρέμβαση του δημάρχου Λειψών στο συνέδριο ανέδειξε ότι η αποτελεσματική διαχείριση του νερού και των φυσικών πόρων δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα τεχνικών έργων, αλλά κυρίως αποτέλεσμα στρατηγικής, συνεργασίας και συλλογικής προσπάθειας. Οι Λειψοί αποδεικνύουν στην πράξη ότι ακόμη και ένα μικρό νησί μπορεί να πρωτοπορήσει, να καινοτομήσει και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των νησιωτικών κοινωνιών απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.