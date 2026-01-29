Φαρκαδόνα: 36χρονος πήγε για περπάτημα στο γήπεδο και εντοπίστηκε νεκρός – Ήταν πατέρας δύο παιδιών

Θλίψη έχει σκορπίσει στη Φαρκαδόνα Τρικάλων η είδηση του θανάτου ενός 36χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γήπεδο της περιοχής.

Σύμφωνα με το krinilive, ο Λεωνίδας Λόιος καταγόταν από την Παναγίτσα, διέμενε στον συνοικισμό της Φαρκαδόνας και ήταν οικογενειάρχης, πατέρας δύο μικρών παιδιών, ζώντας με τη σύζυγό του. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, γνωστός για τον ήρεμο χαρακτήρα του και το μόνιμο χαμόγελό του.

Ο 36χρονος είχε μεταβεί στο γήπεδο της Φαρκαδόνας για να αθληθεί και να περπατήσει, όπως συνήθιζε. Όταν πέρασαν αρκετές ώρες χωρίς να επιστρέψει στο σπίτι, η σύζυγός του ανησύχησε και αποφάσισε να τον αναζητήσει.

Μεταβαίνοντας στο γήπεδο, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένο στο έδαφος. Άμεσα κάλεσε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όμως, δυστυχώς, ήταν ήδη αργά.

Οι συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η είδηση έχει συγκλονίσει τη Φαρκαδόνα, την Παναγίτσα και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, που θρηνεί την απώλεια ενός νέου ανθρώπου και οικογενειάρχη.