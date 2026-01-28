Βιολάντα: Αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα άλλα δυο στελέχη

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα, τα τρία άτομα (ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα άλλα δυο στελέχη) απολογήθηκαν για τέσσερις ώρες ενώπιον του Εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα η οποία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή πραγματογνωμοσύνες από όλες τις πλευρές.

Όταν ο εισαγγελέας έχει τη δικογραφία πλήρη στα χέρια του θα πάρει αποφάσεις για το τι μέλλει γενέσθαι. Αν αποδειχθούν ότι οι μαρτυρίες εργαζόμενων για οσμή προπανίου το τελευταίο διάστημα προ της έκρηξης και της πυρκαγιάς, τότε θα προστεθεί στο κατηγορητήριο ο ενδεχόμενος δόλος με τις κατηγορίες να αναβαθμίζονται σε κακούργημα και η ποινή θα προβλέπει ακόμη και ισόβια.

Βιολάντα: “Τις τελευταίες ημέρες μύριζε αέριο στο εργοστάσιο, είχαν γίνει καταγγελίες”

Πληθαίνουν οι μαρτυρίες περί μυρωδιάς αερίου στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, που οδήγησε στον θάνατο τις πέντε εργαζόμενες.

“Στη συγκεκριμένη επιχείρηση δυστυχώς δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο. Οταν πήγαμε είχαν απειλήσει τους εργαζόμενους ότι όσοι ψηφίσουν να μην ξανά πάνε στη δουλειά και έτσι δεν έγινε ποτέ εργατικό σωματείο εκεί. Το καλοκαίρι είχαμε κάνει σύσταση για τη θερμοκρασία με την οποία εργάζονταν οι υπάλληλοι. Για την θερμική καταπόνηση κοντά στους φούρνους, για τους εξόδους διαφυγής και για τους ανιχνευτές διαρροής αερίου. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση” δήλωσε στο DEBATER ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “τις τελευταίες ημέρες μύριζε αέριο είναι αλήθεια, είχε καταγγελθεί και τώρα και επώνυμα. Όλο αυτό φαίνεται ότι συνέβη από διαρροή. Πρώτα έγινε έκρηξη και μετά ξέσπασε φωτιά”.

“Για δολιοφθορά το ακούω, αλλά δεν μπορώ να πω αν ισχύει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα το δουν. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν της οικονομικής ενίσχυσης είναι δευτερεύον. Οι άνθρωποι ακόμη δεν έχουν θάψει τους δικούς τους. Προέχει η ψυχολογική τους υποστήριξη” πρόσθεσε ο κ. Αρμάγος.

Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού, η οποία εργάζεται και εκείνη στο εργοστάσιο, αποκάλυψε πως δεν γινόταν καμία συντήρηση στα μηχανήματα, ενώ κατήγγειλε πως “τόσο καιρό μύριζε υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα”.

Και η αδελφή της 45χρονης ανέφερε επίσης πως “ακόμα δεν ξέρει κανένας πώς έγινε” και «το μόνο που ξέρουμε είναι ότι άρχισε η φωτιά από μέσα και ξαφνικά ακούστηκε το μπαμ”. “Έμαθα μετά το συμβάν ότι μύριζε. Όταν πήγαιναν στις τουαλέτες μύριζε πάρα πολύ υγραέριο, αυτό έχω μάθει. Μύριζε, για κανέναν μήνα μύριζε. Το έλεγαν εκεί στον χώρο εργασίας αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Το προσωπικό πήγαινε να δουλέψει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Κάποιος θα έπρεπε να το ελέγξει και όχι να γίνει αυτό που έγινε”, κατήγγειλε.

Από την πλευρά της, η υπεύθυνη της νυχτερινής βάρδιας, η οποία απουσίαζε με άδεια το μοιραίο βράδυ, μίλησε στο MEGA και υποστήριξε ότι στο εσωτερικό του εργοστασίου δεν υπήρχε καμία ένδειξη κινδύνου.

Όπως ανέφερε, δεν γινόταν αντιληπτή οσμή, οι συνθήκες εργασίας ήταν κανονικές και τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούσαν, χαρακτηρίζοντας το εργοστάσιο σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο. “Δεν μύριζε κάτι. Οι ασφάλειες, όλα, οι πυρασφάλειες όμως ήταν… Το εργοστάσιο ήταν πιο τέλεια δεν γίνεται. Πιο τέλεια… Σύγχρονο εργοστάσιο, τα μηχανήματα τέλεια, για αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς, γιατί εμείς δουλεύαμε μέσα. Καθαριότητα; Όχι απλά καθαρισμένο, γλειμμένο το εργοστάσιο. Από όλες τις πλευρές, από παντού, παντού, από τα μηχανήματα, τις ανιχνεύσεις;”.

“Πάντα υπήρχαν έλεγχοι και πρόσφατοι, πάντα, πάντα, δεν υπήρχε. Δεν νομίζω να υπήρξε κάποιος εργαζόμενος να πάει να κάνει κάποια καταγγελία ανώνυμη ή επώνυμη και να δουλεύει στην Βιολάντα”, ανέφερε.

Ο πραγματογνώμονας Γιώργος Περιβολιώτης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημείωσε πως πρώτα απ’ όλα πρέπει να προσδιοριστεί σε ποιο σημείο ακριβώς είναι η αρχική έναρξη της πυρκαγιάς.

Στη συνέχεια είπε πως σε χώρους που υπάρχει παρουσία αερίου, οφείλουν οι εταιρείες να έχουν ηλεκτρικές συσκευές αντιεκρηκτικού τύπου, ενώ όπως δήλωσε ο ίδιος “όσα συστήματα ασφαλείας και να υπάρχουν στις εγκαταστάσεις, πρέπει να ελέγχονται“.

Απαντώντας για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για διαρροή προπανίου είπε πως “έχει τη χαρακτηριστική μυρωδιά που έχουν και τα γκαζάκια που χρησιμοποιούμε στο σπίτι”.

Οι 5 γυναίκες που χάθηκαν στη «Βιολάντα»

Και οι πέντε άτυχες γυναίκες, που ανασύρθηκαν απανθρακωμένες από τις στάχτες των εγκαταστάσεων της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας, επέλεγαν να εργάζονται βραδινή βάρδια, προκειμένου την ημέρα να φροντίζουν τα παιδιά ή τα εγγόνια τους.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, διασκέδαζαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας. Πηγή: ΕΡΤ Πηγή: ΕΡΤ

Βιολάντα: Οι συγκινητικές ιστορίες των θυμάτων

Η Αγάπη Μπουνόβα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί τελευταία, εργαζόταν επί 15 χρόνια στο εργοστάσιο και, σύμφωνα με μαρτυρίες, της απέμενε μόλις ένας χρόνος για να συνταξιοδοτηθεί.

«Ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπητή στο χωριό. Δούλευαν κάμποσα χρόνια στη Γερμανία και ήρθαν στο χωριό να φτιάξουν ένα σπίτι. Η Αγάπη 15 χρόνια δούλευε στη Βιολάντα, ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη και τη βρήκε το μοιραίο» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων στο οποίο ζούσε η άτυχη εργαζόμενη.

«Από ό,τι ακούω ήταν ευχαριστημένη, ζήτησε να δουλεύει νύχτα γιατί ήθελε την ημέρα να πάει τα εγγόνια στο σχολείο. Ο γιος της και η νύφη της εργαζόταν και η κόρη της ήταν διορισμένη στη Ναύπακτο. Ο σύζυγός της είχε βουλκανιζατέρ και έφευγε και αυτός πρωί-πρωί από το σπίτι» πρόσθεσε ο κ. Τζέλης.

Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν για πολλά χρόνια στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Γνώριζε τον χώρο και τις δυσκολίες.

Η Βασιλική Σκαμπαρδωνη «δούλευε συνέχεια νύχτα για να είναι το πρωί μαζί με τα παιδιά της» ανέφερε ο πρόεδρος του χωριού Φιλύρας, Ηλίας Κουκουτσέλος, που ήταν και συμμαθητής της. Όπως είπε, η Βασιλική είχε δύο παιδιά ηλικίας 3 και 5 ετών, ενώ το πρωί δούλευε και ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια αλλά στην πορεία τα σχέδια της άλλαξαν και χρειάστηκε να εργαστεί στη Βιολάντα.

Η Αναστασία Νάσιου είχε επιστρέψει πριν από έξι μήνες από τη Γερμανία, όπου ζούσε και εργαζόταν, αναζητώντας ένσημα για τη σύνταξή της.

«Ήταν μια αγαπητή γυναίκα, έψαχνε μεροκάματο, ήταν χρόνια στη Γερμανία, ήθελε να επιστρέψει στον τόπο κοντά στη μάνα τον πατέρα τον άνδρα της, το αγαπούσε το χωριό, ήθελε να επιστρέψει. Είχε τρία παιδιά, τρία αγόρια, ο σύζυγος είχε βγει σε σύνταξη και τον ακολούθησε στο χωριό. Δούλευε νύχτα γιατί την ημέρα ήθελε να απολαμβάνει ο χωριό τις δουλειές τους γονείς τα παιδιά της» είπε στην ΕΡΤ για την άτυχη Αναστασία η πρόεδρος του Γριζάνου Φαρκαδόνας, Ευανθία Κακαδιάρη, του χωριού στο οποίο ζούσε η 56χρονη.

«Έχει 6 μήνες που εργαζόταν στο εργοστάσιο. Έψαχνε δουλειά για να έχει ένσημο, να τα συμπληρώσει και να βγει στη σύνταξη» συμπλήρωσε η ίδια.

Η Βούλα Μπουκοβάλα ήταν μητέρα τριών παιδιών και εργαζόταν στην παραγωγή, όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Έτσι θα στηρίξει η “Βιολάντα” τις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα

Εν τω μεταξύ, η “Βιολάντα” αναλαμβάνει, όπως ανακοίνωσε σήμερα, “άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης“, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους, “με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων” που χάθηκαν στο δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με τον μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της “Βιολάντα”:

“Η Βιολάντα πενθεί.

Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος”.