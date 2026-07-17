Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση κατά του Ιράν – Στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ, στο στόχαστρο υποδομές και πυρηνικά

Σε τροχιά επικίνδυνης στρατιωτικής κλιμάκωσης εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του δικτύου Axios, οι οποίες βασίζονται σε μαρτυρίες Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Τελ Αβίβ για την άμεση αποστολή δεκάδων επιπλέον αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού.

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Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προάγγελος μιας σημαντικής επέκτασης των αμερικανικών αεροπορικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι, μετά την κρίσιμη συνεδρίαση της προηγούμενης Τρίτης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πλέον ένα πολύ ευρύτερο και πιο επιθετικό επιχειρησιακό πλάνο.

Αυτό ξεπερνά τα μέχρι σήμερα στοχευμένα πλήγματα γύρω από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Στο στόχαστρο υποδομές, πυρηνικά και υπόγεια οχυρά

Στο τραπέζι των επιλογών του Αμερικανού προέδρου βρίσκονται πλέον πλήγματα υψηλού ρίσκου:

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Πυρηνικό Πρόγραμμα: Νέος γύρος βομβαρδισμών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, με σκοπό να αποκοπεί πλήρως η πρόσβαση της χώρας σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

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Αν και οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν επικυρωθεί, πηγές από την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ εκτιμούν ότι το «πράσινο φως» για την επιχείρηση ενδέχεται να δοθεί εντός των επόμενων 24ώρων, με πρωταρχικό στόχο να εξαναγκαστεί το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και να υποχωρήσει στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Πέμπτη ημέρα σφοδρών πληγμάτων και ιρανικά αντίποινα

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, η αμερικανική αεροπορία σφυροκοπά ασταμάτητα για πέμπτο 24ωρο ιρανικούς στόχους στις νότιες ακτές της χώρας.

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Κεντρικό σημείο της πρόσφατης επιχείρησης αποτέλεσε η πόλη Μπαντάρ Αμπάς –ζωτικό προγεφύρωμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC)– όπου οι ΗΠΑ ισοπέδωσαν τουλάχιστον επτά γέφυρες, αποκόπτοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού και διακίνησης πυρομαχικών στο Στενό.

Από την πλευρά του, το Ιράν απάντησε κλιμακώνοντας τις επιθέσεις του μέσω πληρεξουσίων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή (Ιορδανία, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ιράκ, Κουβέιτ), ενώ οι IRGC ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι έπληξαν και αμερικανική βάση στη Συρία, από την οποία όμως οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν αποχωρήσει προ μηνών.

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Το πολιτικό «αγκάθι» των ιπτάμενων τάνκερ στο Ισραήλ

Η στρατιωτική αυτή ενίσχυση, ωστόσο, προκαλεί έντονες πολιτικές αναταράξεις στο εσωτερικό του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, οι ΗΠΑ σταθμεύουν περίπου 60 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στα αεροδρόμια Μπεν Γκουριόν και Ραμόν.

Η επικείμενη άφιξη δεκάδων επιπλέον αεροσκαφών –τα οποία η Ουάσινγκτον επιμένει να διατηρεί στο ασφαλέστερο Μπεν Γκουριόν– απειλεί να παραλύσει την πολιτική αεροπορία.

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Με την καλοκαιρινή ταξιδιωτική κίνηση στο ζενίθ και τις ισραηλινές εκλογές να απέχουν μόλις τρεις μήνες, το ζήτημα έχει πάρει ξεκάθαρα πολιτικές διαστάσεις.

Η υπουργός Μεταφορών, Μίρι Ρεγκέβ, ζητά επίμονα την απομάκρυνση των αμερικανικών αεροσκαφών από το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, συναντώντας όμως την κάθετη άρνηση του υπουργείου Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

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Τον τελικό λόγο για το αν το Ισραήλ θα αποδεχθεί το αμερικανικό αίτημα φιλοξενίας των νέων δυνάμεων αναμένεται να πάρει ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.