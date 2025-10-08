Εύβοια: Τρεις σοβαρά τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση δυο οχημάτων (Φωτογραφίες)
Σοκάρουν οι εικόνες
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 8/10 στην Εύβοια καθώς σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στη Λαμπούσα του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Evima.gr δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τρία άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν σοβαρά.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, οι εθελοντές του συλλόγου «Τίτθη», εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας Sar 312 ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από Κύμη και Αλιβέρι πραγματοποίησαν τις διακομιδές τους στο νοσοκομείο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις