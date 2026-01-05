Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο Ι.Χ. στο Αλιβέρι – Εγκλωβίστηκε γυναίκα

Σημειώθηκε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Δευτέρας (05/01), στον Περιφερειακό δρόμο Αλιβερίου στην Εύβοια, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μία γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα γράφει το eviathema.gr, υπό άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα. Μάλιστα η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ένα αυτοκίνητο παραμορφώθηκε σοβαρά στην αριστερή του πλευρά, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό της καμπίνας η γυναίκας οδηγός του. Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε την οδηγό, η οποία παρελήφθη τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.