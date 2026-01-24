Εύβοια: Νεκρός ένας 80χρονος στο σπίτι του

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 24/1 στην Εύβοια όταν ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Eviaonline ο άνδρας βρέθηκε μέσα στο σπίτι του στις Ροβιές στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.