Εύβοια: Φωτιά στην περιοχή Μηλάκι – Καίει κοντά σε εργοστάσιο (Φωτογραφίες & Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (23.09) στην Εύβοια, στην περιοχή Μηλάκι του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, ενώ, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Δείτε εικόνα από το σημείο: