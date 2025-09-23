Εύβοια: Φωτιά στην περιοχή Μηλάκι – Καίει κοντά σε εργοστάσιο (Φωτογραφίες & Βίντεο)
Συναγερμός στην πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (23.09) στην Εύβοια, στην περιοχή Μηλάκι του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, ενώ, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
