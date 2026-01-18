Εξαφάνιση Λόρας: “Ρωτούσε τι θα μπορούσε να συμβεί και να μείνει έγκυος” λέει φίλη της

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, με τις Αρχές να εκτιμούν πως η ανήλικη μετέβη στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου. Οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, ενώ η αγωνία για τον εντοπισμό της κορυφώνεται.

Το επόμενο διάστημα, το βάρος της έρευνας στρέφεται στις απαντήσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, μετά από σαρώσεις που έγιναν σε τρία σημεία: στο σημείο της Πάτρας απ’ όπου την παρέλαβε ταξί και σε δύο διαφορετικά σημεία στον Ζωγράφο, όπου φέρεται να εντοπίστηκε για τελευταία φορά.

Στόχος των Αρχών είναι να διαπιστωθεί αν από τα συγκεκριμένα σημεία επιχειρούσε να επικοινωνήσει με κάποιο συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, το πρόσωπο αυτό ενδέχεται να σχετίζεται άμεσα με την εξαφάνιση της 16χρονης.

Η κομβική μαρτυρία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως μέσα από κατάθεση συμμαθήτριας της Λόρας από το γυμνάσιο, η οποία προκαλεί προβληματισμό στις Αρχές. Η μαθήτρια κατέθεσε την Παρασκευή (16/01) ότι η Λόρα της είχε εκμυστηρευτεί, πριν από λίγα χρόνια, πως ήθελε να τραυματιστεί στο χέρι, στον καρπό.

Πέρα από τις αναφορές σε αυτοτραυματισμό, ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι σε άλλο χρόνο η 16χρονη ρωτούσε “τι θα μπορούσε να συμβεί και να μείνει έγκυος”. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, τα ερωτήματα αυτά έφτασαν στη διεύθυνση του σχολείου, η οποία κάλεσε τους γονείς της ανήλικης προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρχαν ζητήματα στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στους αστυνομικούς το γεγονός ότι μετά την επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια, η Λόρα αποχώρησε και γράφτηκε σε άλλο σχολείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθεί και ο διευθυντής του πρώτου σχολείου, ώστε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, προκειμένου οι Αρχές να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τα αίτια που οδήγησαν την ανήλικη στην εξαφάνιση.

Η οργανωμένη φυγή και το ενδεχόμενο εξωτερικού

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η 16χρονη να είχε οργανώσει την αποχώρησή της εδώ και περίπου δύο χρόνια, προσπαθώντας συστηματικά να συγκεντρώσει χρήματα. Όπως ανέφερε παλιά συμμαθήτριά της στο MEGA, «Στο σχολείο, επειδή δεν ήξερε καλά ελληνικά, θυμάμαι ότι έπλεκε συνέχεια. Σε κάθε μάθημα έφτιαχνε πράγματα και μετά τα ανέβαζε στο Instagram για να τα πουλήσει ή τα πουλούσε σε εμάς μέσα στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά και μας έλεγε ότι θέλει να φύγει από το σπίτι όταν μεγαλώσει».

Παράλληλα, η μητέρα της Λόρας κατέθεσε ότι είχε δει την κόρη της να φωτογραφίζει το διαβατήριό της. Οι ειδικοί εκτιμούν πως αυτό ενδεχομένως δείχνει προσπάθεια δημιουργίας πλαστού εγγράφου με τα στοιχεία της μητέρας της, καθώς οι δύο τους μοιάζουν εμφανισιακά, αν και η ανήλικη θα έπρεπε να φαίνεται μεγαλύτερη για να παρουσιαστεί ως ενήλικη.

Η έρευνα της Αστυνομίας παραμένει εστιασμένη στου Ζωγράφου, καθώς εκτιμάται ότι από εκεί μπορεί να προκύψουν κρίσιμα στοιχεία.

Τα τρία σημεία-κλειδιά των ερευνών

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η έρευνα επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Πρώτον, θεωρείται ότι η περιοχή του Ζωγράφου αποτέλεσε ενδιάμεσο σταθμό πριν από τον τελικό προορισμό της 16χρονης και πως εκεί είχε κανονίσει συνάντηση με συγκεκριμένο άτομο.

Δεύτερον, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα δύο κινητά τηλέφωνα της Λόρας, από τα οποία ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία για τις επαφές της, το σχέδιο διαφυγής της και το αν κάποιο πρόσωπο τη βοήθησε.

Τρίτον, οι ειδικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η 16χρονη να έφυγε οδικώς από την Αθήνα με κατεύθυνση τη Γερμανία. Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις γερμανικές Αρχές, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία και ενίσχυση των ερευνών.