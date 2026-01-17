Λόρα: «Δεν μου είχε πει ότι θέλει να έρθει στη Γερμανία», λέει ο αδερφός της – Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης, ποια σενάρια εξετάζουν οι Αρχές

Σε τρία παράλληλα επίπεδα εξελίσσονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται εδώ και εννέα ημέρες.

Η ανήλικη εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και έκτοτε διέκοψε κάθε επικοινωνία με το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤnews, το πρώτο σκέλος της έρευνας αφορά τις μαρτυρίες πολιτών που δηλώνουν ότι την έχουν δει και ενημερώνουν σχετικά τις Αρχές. Το δεύτερο επικεντρώνεται στα πιθανά ψηφιακά ίχνη που ενδέχεται να αφήσει πίσω της, όπως σήμα από το κινητό της τηλέφωνο, αναρτήσεις ή δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει ελέγχους σε υπεραστικούς σταθμούς λεωφορείων, αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η 16χρονη έχει επιχειρήσει ή καταφέρει να μεταβεί στο εξωτερικό.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν πληροφορία σύμφωνα με την οποία η ανήλικη ενδέχεται να έχει στην κατοχή της το διαβατήριο της μητέρας της και, βασιζόμενη σε πιθανή ομοιότητα, να προσπάθησε να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας. Αν και το συγκεκριμένο σενάριο θεωρείται λιγότερο πιθανό, δεν αποκλείεται και διερευνάται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Ένα ακόμη ενδεχόμενο που βρίσκεται υπό εξέταση είναι το αν η Λόρα φιλοξενείται σε φοιτητική εστία στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου έχουν εντοπιστεί ίχνη της παρουσίας της.

Αιχμές για καθυστέρηση στη διαχείριση της υπόθεσης

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», έκανε λόγο για ολιγωρία στη διαχείριση της υπόθεσης, αναφέροντας ότι υπήρξε καθυστέρηση από «συγκεκριμένο άνθρωπο» των Αρχών. Όπως ανέφερε, η εξαφάνιση σημειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, ωστόσο η διαδικασία κινήθηκε μόλις στις 11 του μήνα, όταν παρενέβη ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας, τόνισε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι είναι πιθανό να υπάρχει πρόσωπο που βοηθά τη 16χρονη στις κινήσεις της.

Νέες καταθέσεις και μαρτυρία του αδελφού της

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί κάλεσαν τους γονείς της Λόρας για συμπληρωματικές καταθέσεις στην Ασφάλεια Πάτρας. Στις αρχικές τους καταθέσεις δεν είχαν αναφέρει ότι στο παρελθόν τους είχε αφαιρεθεί για σύντομο χρονικό διάστημα η επιμέλεια του παιδιού, λόγω υπόθεσης πιθανής κακοποίησης.

Η μητέρα της 16χρονης ανέφερε στις Αρχές ότι ο πατέρας της ήταν αυστηρός, κυρίως ως προς τη χρήση των social media. «Δεν ήθελε να περνάει πολλές ώρες στα κοινωνικά δίκτυα και υπήρχαν καβγάδες, αλλά δεν την έχει κακοποιήσει ποτέ», φέρεται να δήλωσε.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, εντοπίστηκε στο Αμβούργο ο ετεροθαλής αδελφός της 16χρονης, ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν διατηρεί πλέον ουσιαστική επικοινωνία με την οικογένεια.

«Μιλούσαμε σπάνια. Δεν μου είχε αναφέρει κάποιο ενδεχόμενο ταξίδι, ούτε ότι ήθελε να έρθει να με δει στη Γερμανία. Οι επαφές μας τα τελευταία χρόνια ήταν αραιές», ανέφερε στην κατάθεσή του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τις Αρχές να δηλώνουν ότι κανένα σενάριο δεν έχει αποκλειστεί.