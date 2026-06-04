Καλαμάτα: Γιατί ζήτησε αναβολή της απολογίας του ο συζυγοκτόνος – Η υπερασπιστική του γραμμή

Για τις 10:30 το πρωί του Σαββάτου 6/6 πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο 41χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Καλαμάτα, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά του.

Όπως είπε ο δικηγόρος του στους δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας, ζήτησε να αναβληθεί η απολογία του εντολέα του, καθώς τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του δεν ήταν επαρκή.

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Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, σήμερα του δόθηκαν από την αστυνομία τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έρευνες και θα πρέπει να συντάξει νέο απολογητικό υπόμνημα, καθώς αυτό που είχε ετοιμάσει ήταν ελλιπές.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε επίσης ότι ο 41χρονος δεν υποστηρίζει πως σκότωσε τη σύζυγό του ενώ βρισκόταν σε άμυνα, αλλά πως όλα άρχισαν όταν ξύπνησε και είδε από πάνω του την 39χρονη, που κρατούσε μαχαίρι.

Επίσης, όπως είπε, ο καθ’ομολογίαν δράστης αρχίζει σιγά σιγά να συνειδητοποιεί τις έχει κάνει.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά 41χρονος είχε υποστηρίξει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας απέναντι στη σύζυγό του, λέγοντας ότι δέχθηκε επίθεση από τη σύζυγό του και ότι, αφού της αφαίρεσε το μαχαίρι, της προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα.

Παρόλα αυτά, τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έρχονταν σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς έδειξαν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε 45 μαχαιριές στο σώμα της και πολλά ακόμα τραύματα.

Σε βάρος του προχθές Τρίτη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά την παρουσίασή του ενώπιον του εισαγγελέα.

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Την ίδια ώρα, ο πατέρας του κατηγορούμενου, μιλώντας στο Star, καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις του γιου του και ζητά να λογοδοτήσει για όσα έκανε. «Αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο. Ως πατέρας θα τον έφτυνα για όσα έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, έμαθε για τα όσα βίωνε η νύφη του και πλέον δεν θέλει καμία σχέση με τον γιο του. «Για μένα τελείωσε ως παιδί μου. Από τη στιγμή που έμαθα ότι νάρκωσε τα παιδιά, τον διέγραψα από τη ζωή μου. Δεν θέλω ούτε να τον βλέπω. Αυτό που έκανε ήταν σαν να ήταν ζώο», δήλωσε.

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Η άτυχη γυναίκα είχε απευθυνθεί σε δικηγόρο για να πάρει συμβουλές για το διαζύγιό της, αλλά τελευταία στιγμή είχε κάνει πίσω.

Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως ο 41χρονος είχε «παγιδέψει» το σπίτι τους με κάμερες και κοριούς, ενώ είχε βάλει και σύστημα GPS στο αυτοκίνητό της για να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται.

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Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και μαρτυρίες φίλων της 39χρονης αποκαλύπτουν τον μακροχρόνιο εφιάλτη που ζούσε με άγριους ξυλοδαρμούς και σκηνές ζηλοτυπίας.

Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά

Εν τω μεταξύ, οι δύο κόρες της άτυχης 39χρονης παραμένουν στο νοσοκομείο, όπου παρακολουθούνται από γιατρούς και παιδοψυχολόγους.

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Τα αποτελέσματα από τις βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, φαίνεται να είναι καθαρές, ωστόσο, οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και γι’ αυτό δεν αντιλήφθηκαν τη στυγερή δολοφονία, παρόλο που ήταν στο διπλανό δωμάτιο.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι χθες Τετάρτη 3/6 τελέστηκε στην Καλαμάτα μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της 39χρονης μητέρας.