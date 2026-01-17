Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της Λόρα: Στο επίκεντρο των Αρχών μαρτυρίες και τα social media της 16χρονης – Τα τρία σενάρια που εξετάζονται

Για ένατo 24ωρο παραμένει άφαντη η 16χρονη Λόρα, με την αγωνία της οικογένειάς της να φτάνει στο «κόκκινο».

Οι γονείς, οι φίλοι της, αλλά και το «Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζουν τις εκκλήσεις μέσω τηλεόρασης και social media προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα, ενώ απευθύνουν και μήνυμα στην ίδια την ανήλικη να εμφανιστεί και να δώσει τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισής της.

Οι τελευταίες μαρτυρίες τοποθετούν τη 16χρονη στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου φέρεται να κατευθύνθηκε αμέσως μετά την αποχώρησή της από το σπίτι της στην Πάτρα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον ασφαλή εντοπισμό της, αλλά και τη διερεύνηση των λόγων που την οδήγησαν να εγκαταλείψει την οικογένειά της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σημαντικό μέρος του «παζλ» της υπόθεσης φαίνεται να συνδέεται με την περιοχή του Ζωγράφου. Το ερώτημα είναι εάν κάποιος τη βοηθά, καθώς και το γιατί εξαφάνισε κάθε ίχνος της.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται θέλει τη Λόρα να έχει οργανώσει την εξαφάνισή της με τη βοήθεια τρίτου προσώπου. Ενισχυτικό στοιχείο αυτής της εκδοχής αποτελεί το γεγονός ότι, μόλις έφτασε με ταξί στου Ζωγράφου, συνδέθηκε σε δίκτυο wifi και έστειλε μήνυμα από το κινητό της σε άγνωστο παραλήπτη.

Το δεύτερο σενάριο εξετάζει το ενδεχόμενο η 16χρονη να κατάφερε να φύγει διακριτικά όχι μόνο από του Ζωγράφου, αλλά και από τη χώρα. Οι αρχές εκτιμούν πως η εξαφάνισή της ήταν καλά σχεδιασμένη, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν παρέμεινε στην περιοχή από τη στιγμή που υπήρχαν ήδη μαρτυρίες για την παρουσία της εκεί.

Η πιθανότητα να ταξίδεψε αεροπορικώς θεωρείται μικρή, καθώς οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου θα είχαν καταγράψει την παρουσία της. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποχώρησε από την Αθήνα με υπεραστικό λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγια προς τη Γερμανία, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες αναμένεται να παίξουν τα κλειστά προφίλ της στα social media, το κινητό της, σε περίπτωση που συνδεθεί ξανά στο διαδίκτυο, αλλά και νέες μαρτυρίες.

Ήθελε να φύγει μαζί με τη μητέρα της

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έφερε στο φως ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, σύμφωνα με τα οποία η 16χρονη φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της.

Οι αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από τους γονείς της, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε εκμυστηρευτεί η Λόρα στο περιβάλλον της. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο πατέρας της ήταν πιεστικός και αυστηρός απέναντί της.

Στην κατάθεσή του, ο πατέρας της 16χρονης παραδέχθηκε ότι ασκούσε έλεγχο στην κόρη του, χωρίς ωστόσο να αποδέχεται ότι ήταν υπερβολικά αυστηρός. Παράλληλα, εξέφρασε τον φόβο ότι μπορεί να του αφαιρεθεί η επιμέλεια της Λόρα και στην Ελλάδα, δήλωση που οδήγησε τις αρχές σε περαιτέρω έρευνα.

Από αυτή προέκυψε ότι, κατά την περίοδο που η οικογένεια διέμενε στη Γερμανία, είχε υπάρξει καταγγελία γείτονα για λεκτική βία του πατέρα σε βάρος της ανήλικης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας για λίγες ημέρες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτό το περιστατικό ενδέχεται να συνέβαλε στην απόφαση της οικογένειας να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Συγγενικά πρόσωπα κατέθεσαν ότι η Λόρα είχε εκφράσει την επιθυμία να φύγει από το σπίτι μαζί με τη μητέρα της, λόγω της συμπεριφοράς του πατέρα. Μάλιστα, η μητέρα είχε κληθεί στο σχολείο της 16χρονης εξαιτίας δυσκολιών προσαρμογής στην ελληνική γλώσσα, όπου –σύμφωνα με μαρτυρίες– εξέφρασε σε εκπαιδευτικό τον προβληματισμό της, δηλώνοντας ότι και η ίδια ήθελε να αποχωρήσει από το σπίτι.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με μοναδικό στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και την ασφαλή επιστροφή της.