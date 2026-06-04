Από κάπνισμα μελισσιών η φωτιά στο άλσος Βεΐκου – Δείτε τι έκαψε (βίντεο, φωτογραφίες)

Από κάπνισμα μελισσιών φαίνεται να προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στο άλσος Βεΐκου το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) και προκάλεσε την μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πηγές του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε σε σημείο με μελίσσια, ενώ οι αρχές αναζητούν τους μελισσοκόμους οι οποίοι διέφυγαν μόλις επεκτάθηκε η φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχείρησαν 10 οχήματα με 47 πυροσβέστες μαζί με δύο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο συνδράμοντας στον γρήγορο έλεγχο της πυρκαγιάς. Όπως αναφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά έκαψε ξερά χόρτα με την πυροσβεστική να αναφέρει ότι την έθεσε υπό έλεγχο λίγο μετά τις μία το μεσημέρι.

Στο μεταξύ, εκτροπή κυκλοφορίας διενεργήθηκαν στα παρακάτω σημεία:

-Λ. Καποδιστρίου έξοδος προς Λ. ΒεΪκου ρεύμα προς Πεύκη