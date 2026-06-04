Σύρος: Συνελήφθη 44χρονος για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση

Ένας 44χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (02/06) στη Σύρο, από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ερμούπολης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, εκκρεμούσε σε βάρος του βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αφορούσε υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Σύρο πραγματοποιήθηκε η σύλληψη, όπου οι αρμόδιες Αρχές ακολούθησαν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία εξαιτίας της σοβαρότητας των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στο σχετικό βούλευμα, ενώ πλέον ακολουθείται η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.