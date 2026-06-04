Σύρος: Συνελήφθη 44χρονος για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση
Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία
Ένας 44χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (02/06) στη Σύρο, από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ερμούπολης.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, εκκρεμούσε σε βάρος του βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αφορούσε υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.
Στη Σύρο πραγματοποιήθηκε η σύλληψη, όπου οι αρμόδιες Αρχές ακολούθησαν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία εξαιτίας της σοβαρότητας των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στο σχετικό βούλευμα, ενώ πλέον ακολουθείται η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.
πηγή στην Google
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