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ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη 44χρονος για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση

Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία

Σύρος: Συνελήφθη 44χρονος για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ (EUROKINISSI)
Αναστασία Ξυδιά

Ένας 44χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (02/06) στη Σύρο, από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ερμούπολης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, εκκρεμούσε σε βάρος του βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αφορούσε υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.

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Στη Σύρο πραγματοποιήθηκε η σύλληψη, όπου οι αρμόδιες Αρχές ακολούθησαν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία εξαιτίας της σοβαρότητας των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στο σχετικό βούλευμα, ενώ πλέον ακολουθείται η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

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