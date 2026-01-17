Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Στο «μικροσκόπιο» το σενάριο να έφυγε στο εξωτερικό με λεωφορείο χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της μητέρας της

Παραμένει άλυτο το μυστήριο γύρω από την τύχη της 16χρονης Λόρας, η οποία έχει εξαφανιστεί από το σπίτι της στην Πάτρα για 8η συνεχόμενη ημέρα. Οι έρευνες δείχνουν ότι η νεαρή κοπέλα είχε εντοπιστεί στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ οι ανησυχίες ότι μπορεί να έχει διαφύγει στο εξωτερικό εντείνονται με την πάροδο των ημερών.

Οι γονείς της, οι φίλοι της και ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχώς απευθύνουν εκκλήσεις μέσω των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων, καλώντας όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές. Παρά τις αναφορές από ανθρώπους που δηλώνουν ότι την έχουν δει σε περιοχές της Αθήνας, η 16χρονη παραμένει αγνοούμενη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 16χρονη φέρεται να εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζωγράφου, την οποία επισκέφθηκε λίγο μετά την εξαφάνισή της από το σπίτι της στην Πάτρα.

Υπάρχουν διάφορα σενάρια για την τοποθεσία της ανήλικης, ωστόσο εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, με πιο πιθανό προορισμό τη Γερμανία. Φέρεται να χρησιμοποίησε το διαβατήριο της μητέρας της και να ταξίδεψε με λεωφορείο. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν φαίνεται να έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο, καθώς οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου δεν έχουν καταγράψει την παρουσία της.

Η σχέση της 16χρονης με τη μητέρα της και οι εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η σχέση της 16χρονης Λόρας με τη μητέρα της ήταν ήρεμη και χωρίς μεγάλες εντάσεις, ωστόσο η κοπέλα φαίνεται πως δυσκολευόταν να αντεπεξέλθει στην πίεση που ασκούσε ο πατέρας της.

Φίλη της ανήλικης ανέφερε ότι ο πατέρας της ασκούσε αυστηρό έλεγχο στο κινητό της και της έθετε περιορισμούς, κάτι που την έκανε να αισθάνεται άβολα και να αποφεύγει την επικοινωνία μαζί του. «Μου είχε πει ότι έπρεπε να κλείνει το τηλέφωνο όταν ερχόταν ο πατέρας της, γιατί δεν ήθελε να τη βλέπει να μιλάει. Ήταν πολύ κλειστή και επιφυλακτική», τόνισε η ίδια, προσθέτοντας πως η μητέρα της είχε πιο ουδέτερη στάση, δίνοντας παρατηρήσεις και κάποιες φορές μαλώματα, χωρίς όμως τη σφοδρότητα των συγκρούσεων με τον πατέρα της.

Η φίλη της περιέγραψε επίσης πώς ο πατέρας της την επέπληττε για μικροπράγματα, όπως τις δουλειές του σπιτιού, ενώ της αφαιρούσε το κινητό για ασήμαντους λόγους και την έβριζε έντονα, προκαλώντας της ψυχολογική πίεση.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται τώρα από τις Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση της Λόρας, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες γύρω από την υπόθεσή της.