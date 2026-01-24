Εξαφάνιση Λόρα: “Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά” – Η δραματική έκκληση από τη μητέρα της

Την αγωνία της για την εξαφάνιση της κόρης της, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα, εξέφρασε η μητέρα της 16χρονης Λόρα και απηύθυνε δραματική έκκληση στο κορίτσι να δώσει ένα σημάδι ζωής.

Η γυναίκα, μιλώντας στην εκπομπή “Φως στο Τούνελ”, είπε απευθυνόμενη στην κόρη της: «Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Είμαστε στο πλευρό σου. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι η ζωή μας. Σε παρακαλούμε, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Δώσε μας ένα σημάδι… μόνο αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια δηλώνει πως δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται η κόρη της, ούτε αν κάποιος τη βοήθησε να φύγει.

«Υποθέτω πως ίσως το κίνητρο για να φύγει να ήταν η δυσκολία της στο σχολείο. Σε κάποιες συζητήσεις μας είχε αναφέρει ότι ήθελε να φοιτήσει σε σχολείο όπου θα μπορούσε να μιλά αγγλικά ή γερμανικά τη γλώσσα δηλαδή που γνωρίζει καλύτερα, και το είχε ήδη ψάξει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει ακόμη αν υπήρχε η δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα.

Από τη δική μας πλευρά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ζητήσαμε βοήθεια από ειδικό, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε. Δεν ξέρω όμως… ίσως η ίδια να μην είχε πια τη δύναμη ή τη διάθεση. Όσο ήταν εκεί, δεν έπαιρνε κακούς βαθμούς. Ήταν καλή μαθήτρια. Όμως το αν μέσα της συνέχιζε να δυσκολεύεται και το πόσο ήθελε πραγματικά να συνεχίσει, δεν μπορώ να το γνωρίζω», είπε.

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Δυστυχώς, δεν είχε κάποιο ημερολόγιο για να έχει σημειώσει κάτι… Υπήρχαν φίλοι και συμμαθητές από το σχολείο, με τους οποίους έκανε παρέα, μιλούσε, αντάλλασσαν μηνύματα, συζητούσαν. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν μπορούμε, όμως, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, γιατί δεν γνωρίζουμε ελληνικά. Τα έχουμε αφήσει όλα στην αστυνομία».

Για όσα ακούγονται από φίλους της Λόρας, πως καταπιεζόταν από την οικογένειά της και ζούσε δύσκολες στιγμές, η μητέρα της δηλώνει βαθιά πληγωμένη. Επιμένει πως τίποτα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια κακοποίησης και εντάσεων στο σπίτι, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια δεμένη οικογένεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο.

«Ένα ανήλικο παιδί βρέθηκε μόνο του στην Αθήνα, σε μια πόλη που δεν είχε ξαναπάει ποτέ. Κάποιος τη βοηθά», είπε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια είναι η φίλη της 16χρονης που έχει μπει στο στόχαστρο των Αρχών

Νέο στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί η αναφορά σε μια «μυστηριώδη» 18χρονη φίλη, την οποία η Λόρα φέρεται να είχε γνωρίσει το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει η ανήλικη στους γονείς της, η νεαρή κοπέλα διαμένει στην Αθήνα, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Οι Αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον εντοπισμό της συγκεκριμένης κοπέλας, με την ελπίδα ότι η 16χρονη ενδεχομένως να κατέφυγε σε εκείνη. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η 18χρονη να μην υφίσταται στην πραγματικότητα, με την αστυνομία να εξετάζει το σενάριο η Λόρα να επινόησε την ύπαρξή της, προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων της Λόρα, οι γονείς της γνώριζαν την ύπαρξη της εν λόγω φίλης, χωρίς όμως να εγκρίνουν τη μεταξύ τους σχέση. Μιλώντας στην εκπομπή Live News, συμμαθήτριά της ανέφερε πως η Λόρα είχε περιγράψει τη φίλη της ως κοπέλα από την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι οι γονείς της παρακολουθούσαν στενά τις επικοινωνίες της μέσω του κινητού της τηλεφώνου και δεν επέτρεπαν τη συγκεκριμένη φιλία, χωρίς να της εξηγούν τους λόγους.

Την ίδια ώρα, αδιέξοδο φαίνεται να προκύπτει από την έρευνα στο παλιό κινητό τηλέφωνο της 16χρονης. Την ημέρα της εξαφάνισής της, η Λόρα είχε συναντηθεί με έναν 60χρονο άνδρα και την κόρη του, προκειμένου να του πουλήσει τη συσκευή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και το κινητό παραδόθηκε στις Αρχές, διαπιστώθηκε ότι είχε προηγουμένως επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα, μηνύματα και κλήσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι έλεγχοι σε λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς και οδικούς σταθμούς, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν μετακίνησή της προς τη Γερμανία.

Οι ελληνικές Αρχές ζήτησαν τη συνδρομή των γερμανικών, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει ενεργοποιηθεί κάποια τηλεφωνική συσκευή στο όνομα της ανήλικης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γερμανικές Αρχές αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε σχετικό έλεγχο, επισημαίνοντας ότι δεν προβλέπεται ενεργοποίηση διαδικασιών παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων σε περιπτώσεις εξαφάνισης.