Τραγωδία στους Άγιους Θεόδωρους: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και σκοτώθηκε (Βίντεο)
Οι εικόνες από το σημείο
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης 31/12 στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv.gr οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο του και εξετράπη της πορείας του, χάνοντας τη ζωή του.
Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, ενώ στο σημείο υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς είναι κλειστές η μεσαία και η δεξιά λωρίδα.
Σύμφωνα με το agioitheodoroi.com o οδηγός βρισκόταν μόνος του στο όχημα.
