Έρχονται οι κάμερες σε έξι κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και 10 λεωφορεία – Ποιες λεωφορειακές γραμμές αφορά

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για την εγκατάσταση φορητών και σταθερών καμερών ελέγχου σε έξι κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δυο αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη διαύγεια, μετά από απόφαση του υπουργείου Μεταφορών (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφαλειας) οι έξι δρόμοι, όπου θα τοποθετηθούν οι κάμερες είναι:

Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού)

Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control , καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

Επί Μεσογείων – Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

Επί Βουλιαγμένης – Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (καταγραφεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

Η τοποθέτηση των φορητών καμερών σε 10 αρχικά λεωφορεία της ΟΣΥ, αφορά συμφωνα με την απόφαση οχήματα που διέρχονται από γραμμές με ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία, όπου εντοπίζονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά παράνομης εισόδου οχημάτων σε λεωφορειολωρίδες σε ποσοστό που σε ορισμένους άξονες υπερβαίνει το 20- 30% της παρατηρούμενης ροής, συχνές απόπειρες προσπέρασης ή παρεμβολής έμπροσθεν λεωφορείων κατά την εκκίνηση από στάση και αυξημένη συγκέντρωση μικροσυγκρούσεων υλικών ζημιών σε ώρες αιχμής.

Η τοποθέτηση καμερών αφορά τις λεωφορειακές γραμμές:

➢ 909, ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΓ. ΣΟΦΙΑ – ΚΡΑΤ.ΝΙΚΑΙΑΣ

➢ Β5, ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ – Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

➢ 608, ΓΑΛΑΤΣΙ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

➢ 550, Π. ΦΑΛΗΡΟ – ΚΗΦΙΣΙΑ

➢ Α7, ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

➢ 831, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ

➢ 904, ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΣΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

➢ Ε14, ΣΥΝΤΑΓΜΑ – Ο.Α.Κ.Α. – ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EXPRESS)

➢ 035, ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

➢ 227, ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ.

Οι κάμερες θα καταγράφουν με ειδικούς αισθητήρες, τις παραβάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η χρήση κινητού κατά την οδήγηση με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.