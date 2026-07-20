Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας στη Σαμοθράκη – Έπεσε σε δύσβατο σημείο και τραυματίστηκε στο πόδι

Συναγερμός σήμανε την Δευτέρα (20/7) στις αρχές καθώς πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης μίας γυναίκας, από δύσβατο σημείο στην περιοχή Γριά Βάθρα στη Σαμοθράκη.

Πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για διάσωση γυναίκας Βουλγαρικής καταγωγής.

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Σύμφωνα με τα πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας της, σε δύσβατο μονοπάτι, τραυματίστηκε στο ανω άκρο της, μετά από πτώση.

Μετά από κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες από την Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Οι διασωστκές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την τραυματία, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.