Καλάβρυτα: Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης 60χρονου που εγκλωβίστηκε σε υψόμετρο 1.500 μέτρων (βίντεο)

Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης ενός άνδρα στην περιοχή της Κέρτεζης Καλαβρύτων πραγματοποίησε η πυροσβεστική.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις έξι το πρωί της Τρίτης, 23 Ιουνίου.

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Σύμφωνα με το Kalavrytanews.com, ο 60χρονος είχε πάει στην περιοχή για να μαζέψει ρίγανη. Κάποια στιγμή παραπάτησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ενώ βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο, σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων. Παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά και να ενημερώσει για την κατάστασή του, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή κατοίκων της Κέρτεζης που έσπευσαν να βοηθήσουν, πραγματοποιώντας πολύωρη πεζοπορία για να προσεγγίσουν τον τραυματία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, της 6ης ΕΜΑΚ και της 6ης ΕΜΟΔΕ.

Μάλιστα περίπου στη μία τα ξημερώματα απογειώθηκε ελικόπτερο τύπου Super Puma με σκοπό την αεροδιακομιδή του τραυματία. Ωστόσο, μετά από αξιολόγηση των συνθηκών και του ανάγλυφου της περιοχής, κρίθηκε αδύνατη η ασφαλής προσέγγιση στο σημείο και δόθηκε εντολή επιστροφής του ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με το Kalavrytanews.com, λίγο μετά τη 1:30 π.μ. ξεκίνησε η επιχείρηση μεταφοράς του άνδρα με φορείο, μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επίπονη και επικίνδυνη λόγω της μορφολογίας του εδάφους, των μεγάλων κλίσεων και της νυχτερινής επιχείρησης σε δύσβατο ορεινό περιβάλλον.