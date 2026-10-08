Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της πόλης

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα κινήθηκε στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου, στη συμβολή με την οδό Αρκαδιουπόλεως, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

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Στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν.

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν επτά αλλοδαποί, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή να επρόκειτο για παράνομη μεταφορά.

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, που εξασφάλισε το DEBATER, καταγράφει πλάνα από την επεισοδιακή καταδίωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδρομή του αυτοκινήτου φαίνεται να ξεκίνησε από τις Σέρρες.

Μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές κατά την πρόσκρουση.

Οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.